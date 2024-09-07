Хорватия — Польша. Левандовски и Модрич предпочтут рисковать

У этих сборных все надежды связаны с ветеранами.

Наблюдать за выступлениями сборных на международных турнирах – это всегда интересно. 8 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги наций Хорватия будет играть с Польшей на стадионе «Опус-Арена». Начало встречи – в 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Польша 8 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «шашечных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.75. Шансы поляков оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Хорватия — Польша (08.09.2024)

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Хорватии добралась до финала, но проиграла Испании в серии пенальти. Серебро тоже неплохо. Вот только с того момента прошло достаточно времени, чтобы игра «шашечных» изменилась не в лучшую сторону.

Хорваты провалились на Евро-2024, не сумев даже выйти из группы. Они проиграли испанцам (0:3) и дважды скатали ничью – с Албанией (2:2) и Италией (1:1). Быть может, вся проблема «шашечных» в том, что уже давно напрашивается смена поколений. Однако ветераны продолжают оставаться главными звеньями в сборной.

В 1-м туре подопечные Златко Далича уступили Португалии – 1:2. Уже к 34-й минуте хорваты проигрывали 0:2, а смягчить поражение удалось только за счёт автогола соперника. Как итог, самостоятельно никто из футболистов Хорватии не отличился.

По-прежнему выступает Лука Модрич. К нему вопросов быть не должно. Постепенно команду пополняют новые молодые футболисты, желающие заменить ветеранов. У Златко Далича не хватает игроков в обороне. Многие не попали в заявку из-за травм. Это, конечно, мешает.

Польша тоже показала ужасный результат и не вышла из группы на Евро-2024. «Белые орлы» проиграли Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3), но благодаря пенальти, который реализовал Левандовски, удалось спасти ничью с Францией.

Началась Лига наций для поляков лучше, чем для хорватов. Они добыли трудовую победу над Шотландией – 3:2. Игра получилась очень нервной и оставила массу вопросов. Один из голов шотландцев не засчитали, а вот Польша получила право дважды пробить пенальти. Обе попытки были реализованы. Последняя – уже на 90+7-й минуте. Этот гол и стал победным.

Как-то неубедительно выглядели «белые орлы» в 1-м туре Лиги наций. Но фортуна будто постоянно на их стороне. Хорватия должна прервать белую полосу Левандовского, но в силах ли она это сделать? Больше верится в ничью с голами от обеих сторон. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.90.

Ставка: обе забьют за 1.90.