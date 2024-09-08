Экспресс с коэффициентом 6.05: Испания расслабилась, Португалия сосредоточена

Лига наций продолжает радовать нас интересными матчами между сборными. В последний выходной день недели мы продолжим наслаждаться качественным футболом. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.05.

Прогноз на матч Португалия — Шотландия

Сборная Португалии начала новый цикл Лиги наций с победы над сборной Хорватии со счётом 2:1. Хорватам было за что исправляться после провала на чемпионате Европы в Германии, а потому португальцам дались эти три очка не просто так. Важно отметить, что один из голов забил Криштиану Роналду.

Сборная Шотландии прыгнула выше головы, квалифицировавшись на чемпионат Европы в Германии. Однако в плей-офф ей выйти не удалось. Если ничья со сборной Швейцарии на групповом этапе впечатляет, то поражения от сборных Венгрии (0:1) и Германии (1:5) говорят о явной нехватке класса. В 1-м туре Лиги наций шотландцы проиграли сборной Польши. Причём на своём поле и со счётом 2:3.

В предстоящем матче мы бы сделали ставку на голы через победу хозяев, которые на кураже. Кроме того, заманчиво выглядит гол Криштиану Роналду. Нападающий в прошлой игре забил 900-й мяч в карьере. С учётом того, что он часто забивает командам уровня Шотландии, наверняка попытается размочить 10-ю сотню. Ставки на победу португальцев и тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.80.

Прогноз на матч Хорватия — Польша

Хорваты провалились на Евро-2024, не сумев даже выйти из группы. Они проиграли испанцам (0:3) и дважды скатали ничью – с Албанией (2:2) и Италией (1:1). В 1-м туре Лиги наций подопечные Златко Далича уступили Португалии – 1:2. Уже к 34-й минуте хорваты проигрывали 0:2, а смягчить поражение удалось только за счёт автогола соперника.

Польша тоже показала ужасный результат и не вышла из группы на Евро-2024. «Белые орлы» проиграли Нидерландам (1:2) и Австрии (1:3), но благодаря пенальти, который реализовал Левандовски, удалось спасти ничью с Францией. Началась Лига наций для поляков лучше, чем для хорватов. Они добыли трудовую победу над Шотландией – 3:2.

Несмотря на победу, «белые орлы» неубедительно выглядели в 1-м туре Лиги наций. Но фортуна будто постоянно на их стороне. Хорватия должна прервать белую полосу Левандовского, но в силах ли она это сделать? Больше верится в ничью с голами от обеих сторон. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.92.

Прогноз на матч Швейцария — Испания

Сборная Испании в 1-м туре Лиги наций гостила у сборной Сербии и должна была выигрывать. Преимущество по ударам составило 23 на 9, по угловым — 9 на 2, а по проценту владения мячом — 74 на 26. Хозяева серьёзно оборонялись, а гостям не хватило реализации и удачи. Итоговые нули на табло едва ли устроили победителя Евро.

Впрочем, сборной Швейцарии тоже хвастаться нечем. Мало того, что она упустила ничью за последние 10 минут выездного матча со сборной Дании (0:2), так ещё и потеряла сразу двух футболистов. Нико Эльведи получил прямую красную на 52-й минуте, а Гранит Джака вторую жёлтую карточку — на 87-й.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте — фавориты предстоящей встречи. Однако ждать от них разгромной победы, да ещё и после нулей в Сербии, нелогично. На своём поле швейцарцы постараются реабилитироваться за проигрыш Дании и наверняка упрутся. Ждём напряжённую игру. Счёт в районе 1:1 или 1:0 в любую сторону. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча предлагают за 1.75.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа Португалии над Шотландией и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка 2: обе забьют в игре Хорватия — Польша за 1.92.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Швейцария — Испания за 1.75.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.92 Х 1.75 = 6.05.