«Кайрат» — «Зенит». Соболев хочет быть своим в доску

Пока сборные проводят международные матчи, а клубные чемпионаты ушли на перерыв, «Кайрат» и «Зенит» 8 сентября порадуют нас товарищеской встречей. Её начало запланировано на 17:00 мск. Пройдёт игра на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кайрат» — «Зенит» 8 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами сине-бело-голубых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.42. Шансы жёлто-чёрных оценили в 7.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Кайрат» — «Зенит» (08.09.2024)

Нельзя терять игровой тонус даже во время перерыва. Поэтому казахстанский «Кайрат» и российский «Зенит» решили провести товарищескую встречу в Казахстане, которая состоится сегодня. Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

Жаль, что не будет на бровке Александра Кержакова. За пять дней до матча с петербуржцами он объявил о своей отставке. Как утверждает российский специалист, виной тому стали недопустимые и даже непозволительные обстоятельства в работе, которые он оставит внутри клуба.

Очень жаль, ведь «Кайрат» с ним действительно достиг огромного прогресса. Впервые команда из Алма-Аты возглавляет таблицу первенства. Она запросто может стать чемпионом. Или могла бы, если бы Кержаков не ушёл. Жёлто-чёрные опережают ближайших преследователей в таблице всего на одно очко.

Состав у казахстанского клуба неплохой, но местами очень возрастной. Например, лучшим бомбардиром «Кайрата» является 36-летний бразилец Жоао Пауло. На его счету семь голов в чемпионате страны.

Для «Зенита» встреча с жёлто-чёрными станет отличным способом проверить в действии футболистов, которые пока получили мало игрового времени. В том числе в Алма-Ату полетел Александр Соболев, который после затяжных переговоров и со скандалом покинул «Спартак».

Он так рвался в состав сине-бело-голубых и так много обидных слов сказал в адрес красно-белых, что теперь просто обязан доказать на деле свои лучшие качества. Сам наставник петербургского клуба уже отметил, что если не случится никакого форс-мажора, то Соболев обязательно сыграет с «Кайратом».

В РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 17 очками, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два очка. Всего сине-бело-голубые забили 18 мячей в семи матчах, а пропустили только один. Они в великолепной форме, кто бы и что ни говорил.

Поменяется ли атмосфера в «Кайрате» после отставки Кержакова – почти наверняка. Она станет хуже. А вот у «Зенита» с настроением полный порядок. У молодых есть желание показать себя, и у Соболева полно мотивации уже что-то сделать в сине-бело-голубой форме. Поэтому нашей ставкой будет победа команды Семака и тотал больше 2.5 мяча за 1.97. Можно было бы взять ставку на гол бывшего игрока «Спартака», но мы не будем так торопиться.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.