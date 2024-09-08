«Локомотив» — СКА. Кузнецов утрёт нос Радулову

Пока у Евгения лучше получается с началом сезона, чем у Александра. Да и петербуржцы будут на шаг впереди железнодорожников.

9 сентября финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» будет играть со СКА на «Арене-2000-Локомотив». Начало встречи – в 19:30 мск. Очень многообещающая игра нас ждёт.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — СКА 9 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.25. Шансы «Локомотива» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.20. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА (09.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Многие считают «Локомотив» одним из главных претендентов на Кубок Гагарина в этом сезоне. И не просто так. Мало того, что подопечные Игоря Никитина в минувшем розыгрыше дошли до финала. Так они ещё и усилились за лето. Чего стоит переход Александра Радулова. Его опыт, несомненно, окажет положительное влияние на команду.

В первом же матче регулярного чемпионата железнодорожники получили шанс взять реванш у «Металлурга». И они своего добились, обыграв «Магнитку» со счётом 3:2. Игорь Никитин признался, что этой победы заждались все хоккеисты ещё с прошлого сезона. Для них она была важна. И кстати, «Локомотив» выиграл в Магнитогорске впервые с 2013 года.

Было заметно, что Радулов чувствует себя комфортно в составе ярославского клуба. Он хорошо контролировал шайбу, совершал броски и был заряжен. И пусть он пока остаётся без очков, его работа на льду вызывает восхищение.

В минувшей встрече «Локомотив» разгромил «Ладу» (3:0). Причём железнодорожники открыли счёт, находясь в меньшинстве. Потом забили в равных составах, а третью шайбу положили в большинстве. Как сказал Игорь Никитин, благодаря тому, что прошло всего два дня с последней игры, ярославцы находились в тонусе.

Предстоящий матч со СКА обещает получиться очень нервным, но таким интересным. Петербуржцы тоже летом не спали и оформили самый громкий переход межсезонья. Они заключили контракт с Евгением Кузнецовым. Бывший нападающий «Вашингтона» очень быстро влился в ритм КХЛ и стал приносить пользу ещё в товарищеских встречах.

Первый матч в регулярном чемпионате армейцы с Невы так же, как и «Локомотив», проводили с «Металлургом». Правда, результат получился другим. СКА проиграл «лисам» (4:5 ОТ). Подопечные Романа Ротенберга на протяжении всей встречи были в роли догоняющих. В овертайме потеряли концентрацию и пропустили уже на 33-й секунде. Зато Кузнецов забросил дебютную шайбу.

И свою вторую встречу нового сезона СКА тоже проводил с «Ладой», как и железнодорожники. Очень необычный календарь. Петербуржцы победили команду Олега Браташа – 3:1. Ротенберг отметил, что его подопечные проявили характер, а ему пришлось перезагрузить команду в преддверии встречи с тольяттинцами.

В этом сезоне у СКА большой потенциал в атаке, который ещё не раскрыт полностью. Пока особенно выделяется из всех Арсений Грицюк. Он набрал 4 (2+2) очка в двух встречах регулярки.

Напомним, Игорь Никитин после победы над «Ладой» отметил, что его команда была в тонусе благодаря короткому перерыву между матчами. А вот теперь это преимущество будет на стороне соперника – СКА.

Мы предлагаем ставку на то, что петербуржцы не проиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.87. Встречи между этими командами редко получаются результативными. В девяти последних не забивалось больше пяти голов.

Ставка: СКА не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.87.