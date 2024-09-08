«Авангард» — «Ак Барс». Звягин опережает Гатиятулина

9 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Игра пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» и начнётся в 16:30 мск. Встречи этих команд Восточной конференции всегда носят принципиальный характер.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 9 сентября 2024 года

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы казанцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (09.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» ещё в межсезонье пережил болезненные потери. Травмы получили игроки первого звена – Владимир Ткачёв и Рид Буше. На них были завязаны практически все атаки. Первое звено у омичей в прошлом сезоне очень хорошо функционировало. Даже чересчур.

Поэтому перед стартом регулярного чемпионата были большие опасения по поводу готовности клуба. Как оказалось, напрасно переживали болельщики и эксперты. Сергей Звягин задействовал в первой тройке двух новичков – Станислава Галиева, как раз из «Ак Барса», и Линдена Вея – канадца с богатым опытом.

Шарипзянов быстро помог им освоиться в первом звене. Стартовый матч «Авангард» выиграл у «Сибири» (2:1). Одну шайбу забросил Галиев. Также он сделал результативную передачу. Дамир же отдал два голевых паса. Канадцу потребовалось чуть больше времени.

Но уже во встрече с «Нефтехимиком» (4:2) Линден Вей забросил свою первую шайбу с передачи Шарипзянова. Затем он сам стал автором голевого паса на Галиева, который забил в пустые ворота. Адаптация идёт как положено, и между хоккеистами уже появилась игровая «химия».

«Ак Барсу» потребуется побольше времени, чтобы быть идеально готовыми к соперничеству с сильнейшими клубами. Летом казанский клуб возглавил Анвар Гатиятулин. Он пытается научить «барсов» играть в результативный, напористый и активный хоккей. Вроде получается неплохо, но чего-то ещё не хватает.

В первом матче регулярного чемпионата «зелёные» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (3:5). Дебютную шайбу за «Ак Барс» забросили прибывший из «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Ник Петан. Что касается канадца, то он также стал автором двух голевых пасов. Оба этих нападающих с Дмитрием Яшкиным образовали первую тройку.

И, видимо, Анвар Гатиятулин не ошибся с выбором. В минувшем матче с «Торпедо» (3:2 Б) Яшкин, Петан и Барабанов на троих соорудили шайбу, которая спасла «Ак Барс» от поражения в основное время и позволила перенести встречу в овертайм. Дальше повезло выиграть по буллитам.

6 из 10 последних очных встреч между казанцами и омичами завершались вне основного времени. Может быть, будет недостаточно 60 минут и в предстоящей игре, но «ястребы» чуточку впереди. Неплохо смотрится ставка на то, что «Авангард» не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы, за 2.06. Атака у клубов в порядке.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.06.