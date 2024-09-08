Франция — Бельгия. Гораздо веселее, чем на Евро-2024

Первые осенние международные сборы продолжаются. 9 сентября на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 2-го тура Лиги наций Франция — Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды по-разному начали новый цикл соревнования, но обе являются претендентами на плей-офф. Букмекеры уже дали свои прогнозы на исход, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Франция — Бельгия 9 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа сборной Бельгии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 5.00 — это 20% вероятности. Ничья идёт за 3.80.

При этом аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятными представляются сразу два счёта — 1:1 и 1:0 в пользу французов.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Франция — Бельгия (09.09.2024)

Предстоящие соперники начали новый цикл Лиги наций по-разному. Сборная Франции, например, неожиданно проиграла сборной Италии. Почему неожиданно? Во-первых, потому что перед стартовым свистком она была фаворитом. Состав приличный, стабильно высокий уровень на протяжении последних лет.

Во-вторых, потому что французы начали матч очень быстрым голом — уже на первой минуте повели в счёте. Однако, видимо, провал на чемпионате Европы сумел аккумулировать в итальянцах большое желание, и они, выдав боевой матч, одержали волевую победу со счётом 3:1.

Сборной Бельгии же выпало начинать встречей с аутсайдером квартета — сборной Израиля. С чем она, собственно, прекрасно справилась, одержав победу со счётом 3:1. Бельгийцы на своём поле логично выступили первым номером и оказались лучше оппонента. Могли даже довести дело до разгрома, но не реализовали пенальти.

На чемпионате Европы подопечные Доменико Тедеско выступили посредственно. Из довольно простой группы едва квалифицировались в плей-офф, а в 1/8 финала проиграли, внимание, сборной Франции с минимальным счётом. Справедливости ради стоит отметить, что гол французов — рикошет от защитника. Но хвастаться всё равно нечем.

Вероятно, теперь бельгийцы захотят чего-то добиться в Лиге наций, так что с мотивацией проблем быть не должно. По крайней мере, они могут попробовать отомстить французам за вылет с Евро. Особенно с учётом того, что те, судя по всему, переживают небольшой спад. Де Брёйне, Тилеманс и Де Кетеларе в строю — можно рассчитывать на гол.

Тем более что перед обеими командами не стоит больших задач в отдельном матче, а именно не решается вопрос о выходе в следующую стадию крупного турнира. Впереди ещё много туров Лиги наций, так что можно дать себе волю и сыграть в результативный футбол. Тут ждём голы в обе стороны. Франция после 1:3 с Италией тоже напряжётся.

Ставка: обе забьют за 1.90.