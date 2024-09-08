Словения — Казахстан. Холанд есть! Теперь Черчесов расстроит Бийола

Первые осенние международные сборы продолжаются. 9 сентября на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч 2-го тура Лиги наций Словения — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Команды набрали по одному очку в 1-м туре, а теперь постараются развить успех. Букмекеры уже дали свои прогнозы на исход, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Словения — Казахстан 9 сентября 2024 года

Букмекеры считают принимающую сторону явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 69% вероятности. При этом победа сборной Казахстана в букмекерских конторах доступна с коэффициентом 9.10 — всего лишь около 10% вероятности. Коэффициент на ничью варьируется в районе 4.40.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча можно найти с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.48. Это 40% вероятности. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Словения — Казахстан (09.09.2024)

Станислав Черчесов в дебютном матче на посту главного тренера сборной Казахстана сделал то, что получается далеко не у каждого специалиста. Он сумел обезвредить Эрлинга Холанда! Нападающий демонстрирует приличную результативность на клубном уровне, но в 1-м туре Лиги наций в Алма-Ате его сборная Норвегии довольствовалась лишь нулевой ничьей.

Понятно, что уровень партнёров у Холанда в «Манчестер Сити» принципиально выше, а в Норвегии снабжают его куда реже и хуже. И всё же казахи выполнили все установки штаба и справились. Это должно придать им уверенности перед предстоящим выездом в Любляну. Тем более что и соперник теперь будет тоже вполне играбельный.

Сборная Словении заслуживает похвалы за то, что из крепкой группы на Евро-2024 сумела выйти в плей-офф. При этом в 1/8 финала проиграла сборной Португалии лишь по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Кроме того, новый цикл Лиги наций команда начала с ничейного результата со сборной Австрии (1:1).

Австрийцы прогрессируют под руководством Ральфа Рангника. Выход в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии — тому подтверждение. В недавней игре со словенцами они были фаворитами, давили. Даже несмотря на то что игра проходила в Любляне. Особенно заметно было преимущество во втором тайме, когда хозяева подсели. Но дожать соперника не смогли.

Теперь же, судя по всему, это словенцы станут фаворитами и будут давить. По именам здесь чуть скромнее даже, чем в сборной Норвегии. Но Станислав Черчесов должен прекрасно понимать уровень своих новых подопечных. Пожалуй, единственное спасение сборной Казахстана, особенно на выезде, заложено в такой же грамотной оборонительной игре, какая была с норвежцами.

Отсюда не приходится ждать высокой результативности от команд. Во-первых, потому что казахи на выезде окопаются и на кураже будут достойно обороняться. Во-вторых, потому что словенцы не являются гигантами европейского футбола и могут подойти к сопернику, остановившему Холанда, с опаской.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.