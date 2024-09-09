Экспресс с коэффициентом 5.76: осторожный Казахстан и настойчивая Франция

Продолжаем с интересом наблюдать за развитием событий в Лиге наций. Сегодня нас ждёт несколько очень интересных встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.76.

Прогноз на матч Франция — Бельгия

Сборная Франции, например, неожиданно проиграла сборной Италии. Почему неожиданно? Во-первых, потому что перед стартовым свистком она была фаворитом. Состав приличный, стабильно высокий уровень на протяжении последних лет. Во-вторых, потому что французы начали матч очень быстрым голом — уже на первой минуте повели в счёте. Однако, видимо, провал на чемпионате Европы сумел аккумулировать в итальянцах большое желание, и они, выдав боевой матч, одержали волевую победу со счётом 3:1.

Сборной Бельгии же выпало начинать встречей с аутсайдером квартета — сборной Израиля. С чем она, собственно, прекрасно справилась, одержав победу со счётом 3:1. Бельгийцы на своём поле логично выступили первым номером и оказались лучше соперника. Могли даже довести дело до разгрома, но не реализовали пенальти.

Впереди ещё много туров Лиги наций, так что можно дать себе волю и сыграть в результативный футбол. Тут ждём голы в обе стороны. Франция после 1:3 с Италией тоже напряжётся. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.83.

Прогноз на матч Норвегия — Австрия

Тренер сборной Норвегии никак не может снять с себя напряжение. После ничьей со сборной Казахстана (0:0) он вновь подвергся серьёзной критике. Почему, имея в своём составе так много талантливых футболистов, у него не получается побеждать уступающих в классе соперников? От Эрлинга Холанда и Александра Сёрлота ожидают большего, но пока они не радуют своих болельщиков.

Австрия тоже начала групповой этап Лиги наций ничьей. На выезде она сыграла со счётом 1:1 со Словенией. Хотя в команде Ральфа Рангника тоже полно классных футболистов. Как прогрессирующих, так и опытных. На Евро-2024 австрийцы совершили несколько сенсаций и проявили себя с лучшей стороны. Поэтому от них ожиданий не меньше, чем от норвежцев.

Обе команды будут очень мотивированы. Причём дело даже не в победах, ведь от сборной Норвегии требуют результативности. Конечно, вряд ли тренер пойдёт на поводу у болельщиков и предпочтёт сыграть открыто. Но ведь у Австрии защита не самая сильная сторона. Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» с коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч Словения — Казахстан

Станислав Черчесов в дебютном матче на посту главного тренера сборной Казахстана сделал то, что получается далеко не у каждого специалиста. Он сумел обезвредить Эрлинга Холанда! Нападающий демонстрирует приличную результативность на клубном уровне, но в 1-м туре Лиги наций в Алма-Ате его сборная Норвегии довольствовалась лишь нулевой ничьей.

Сборная Словении заслуживает похвалы за то, что из крепкой группы на Евро-2024 сумела выйти в плей-офф. При этом в 1/8 финала проиграла сборной Португалии лишь по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Кроме того, новый цикл Лиги наций команда начала с ничейного результата со сборной Австрии (1:1).

В этой встрече не приходится ждать высокой результативности от команд. Во-первых, потому что казахстанцы на выезде окопаются и на кураже будут достойно обороняться. Во-вторых, потому что словенцы не являются гигантами европейского футбола и могут подойти к сопернику, остановившему Холанда, с опаской. Наша ставка будет на тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче Франция — Бельгия за 1.83.

Ставка 2: обе забьют в игре Норвегия — Австрия за 1.75.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Словения — Казахстан за 1.80.

Общий коэффициент: 1.83 Х 1.75 Х 1.80 = 5.76.