Нидерланды — Германия. Отсутствие в списке на «Золотой мяч» раззадорит Мусиалу

Сентябрьские международные сборы подходят к концу. Уже к следующим выходным вернётся клубный футбол. На 10 сентября запланировано сразу девять встреч 2-го тура Лиги наций. Отдельно внимание уделим матчу Нидерланды — Германия, который пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Нидерланды — Германия 10 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.75, а победа сборной Германии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Шансы у каждой команды находятся в пределах 37% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.50.

Вместе с тем аналитики почти уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.58, что можно представить как 63% вероятности. Наиболее вероятным видится счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Нидерланды — Германия (10.09.2024)

Соперники уже встречались в этом году. А именно в мартовском товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная Германии на своём поле одержала победу со счётом 2:1, хотя сборная Нидерландов даже забила первой. Как можно судить, готовились к турниру команды не зря.

Немцы на домашнем Евро были хороши и могли спокойно доходить до финала, если бы уже в четвертьфинале не попали на удивительную сборную Испании. Голландцы тоже показали себя хорошо. Конечно, уровень оппозиции у них был заметно ниже, но тоже добрались до четвертьфинала.

Объединяет соперников ещё и то, что в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций они забили по пять мячей. И если победа Нидерландов со счётом 5:2 над проблемной сборной Боснии и Герцеговины выглядит абсолютно логично, то Германию за победу со счётом 5:0 над крепкой сборной Венгрии стоит похвалить.

Юлиан Нагельсман особенно не менял состав с марта. Принципиальным отличием является отсутствие Тони Крооса и Мануэля Нойера. Впрочем, как показала практика — у Бундестим всё прекрасно и так. В составе «оранжевых» же проявляет себя Джошуа Зиркзее. Есть стойкое ощущение, что проявит себя ещё не раз.

В качестве ставки на предстоящий матч можно было бы взять голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча. Во-первых, как бы хорошо не показали себя немцы в обороне с Венгрией, а голландцы сейчас на кураже. В матче с боснийцами они могли забивать и больше пяти мячей. Как минимум на гол наиграть должны.

При этом сборная Нидерландов при Рональде Кумане на Евро была очень весёлой командой. В пяти из шести матчей с её участием пробивался верх по голам, а четырёх из шести — забивали обе стороны. Уж кому-кому, а сборной Германии, положившей пять в ворота опытного Петера Гулачи, удастся поддержать атакующий футбол.

Яркой игры на поле ждём в частности и от Джамала Мусиалы. Спортсмену всего 21 год, а он и на чемпионате Европы был хорош, и в прошлой встрече с венграми набрал четыре очка по системе «гол+пас». Понятно, почему многие удивляются его отсутствию в списке претендентов на «Золотой мяч».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.93.