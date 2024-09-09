ЦСКА — «Сибирь». Так держать, Илья Воробьёв!

К счастью для болельщиков, новый тренер хочет видеть результативный хоккей. О таком можно только мечтать.

Регулярный чемпионат КХЛ набирает силу. Приятно наблюдать за изменениями, которые клубы пережили за лето. 10 сентября взбодрившийся после назначения Ильи Воробьёва ЦСКА будет играть с «Сибирью» на «ЦСКА-Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 10 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами красно-синих. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Шансы «снеговиков» оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» (10.09.2024)

Илья Воробьёв вошёл в новый регулярный чемпионат КХЛ с ЦСКА. Он строит команду под свои предпочтения в тактике и стратегии. Как утверждает сам специалист, он хочет видеть более атакующих армейцев, не сосредоточенных только на оборонительных действиях и постоянно откатывающихся назад.

И уже в межсезонье стало заметно, как меняется ЦСКА. Товарищеские встречи получались динамичными и результативными. Из пяти красно-синие проиграли только одну – «Спартаку» (3:4 Б). Но ведь и взяли у него реванш перед самым стартом регулярки, также сыграв 3:3 в основное время, а победив по буллитам.

Вот только в первом матче регулярного чемпионата ЦСКА проиграл красно-белым – 2:4. После поражения Илья Воробьёв пообещал, что в следующей игре его подопечные будут действовать ещё агрессивнее в атаке. Тренер армейцев не соврал. Последнюю встречу с «Адмиралом» красно-синие выиграли с крупным счётом 6:2.

Первый период московская команда провела средненько. Именно так оценил ничью 1:1 Илья Воробьёв. Но затем ЦСКА стал прибавлять и наращивать темп игры. Во втором периоде армейцы победили 2:1, а в третьем забросили три безответные шайбы. Тренер подчеркнул, что это обновлённая команда, поэтому ей пока тяжело раскачиваться.

Автором хет-трика стал Максим Соркин. Также стоит подметить, что армейцы трижды реализовали большинство. Собрав всё это воедино, хочется пожелать «Сибири» только удачи. Не так виноваты в своих бедах сами новосибирцы, как календарь. Для них это будет уже третья выездная встреча подряд.

Две предыдущие закончились поражениями. Сначала подопечные Вадима Епанчинцева проиграли в сибирском дерби. Они уступили «Авангарду» со скромным счётом 1:2. Затем «Сибирь» разгромно проиграла «Автомобилисту» — 0:4.

Нападающий новосибирского клуба выдал речь после очередного поражения. Сергей Широков заявил, что нужны кардинальные перемены, а сейчас команда играет не пойми во что. Он также добавил, что если «снеговики» продолжат так играть, то им и 10 шайб могут забросить. Сам тренер Вадим Епанчинцев сказал, что не слышал слов Широкова.

В общем, такой хоккей, видимо, не только нам не нужен, но и самим игрокам «Сибири». Для ЦСКА есть хорошие шансы воспользоваться негодованием в раздевалке «снеговиков», их усталостью от выездной серии и ужасной игрой, чтобы ещё раз продемонстрировать классный хоккей в атаке. Предлагаем ставку на победу армейцев с форой (-1.5) за 2.05. 10 шайб, конечно, не забросят, но будет весело.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.