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Албания — Грузия, прогноз на матч Лиги наций 10 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Албания — Грузия. Мамардашвили всегда прикроет Хвичу
Максим Ермаков
Албания — Грузия: прогноз на матч Лиги наций
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Кварацхелия и Микаутадзе могут спокойно идти вперёд. Если что, вратарь разберётся с контратаками «орлов».

Продолжаем пристально наблюдать за Лигой наций. Этот международный турнир подарил болельщикам возможность вновь получать удовольствие от встреч любимых сборных. 10 сентября во 2-м туре группового этапа Албания будет принимать Грузию на стадионе «Эйр Албания». Начало игры – в 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Албания — Грузия 10 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами албанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.40. Шансы грузин оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.88.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Албания — Грузия (10.09.2024)

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

10 сентября во 2-м туре Лиги наций нас ждёт встреча команд, которые по-настоящему удивили нас в первых матчах турнирах. Албания на домашнем стадионе будет играть с Грузией. Встреча начнётся в 21:45 мск.

«Орлы» стартовали в Лиге наций с победы над сборной Украины – 2:1. Причём набрали три очка они, уступая 0:1. Чего уж точно не занимать у албанцев, так это характера. До начала встречи их считали аутсайдерами, но, как видим, напрасно. Нельзя недооценивать команду.

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Уже на Евро-2024 были заметны улучшения в игре Албании. Пусть она не прошла групповой этап, но показала себя с хорошей стороны. «Орлы» проиграли Италии (1:2) и Испании (0:1). В матчах с такими серьёзными соперниками уступить с разницей всего в один мяч – это не так обидно. А с хорватами албанцы сыграли вничью – 2:2.

Сборная Грузии удивила ещё больше, разгромив Чехию (4:1). Подопечные Вилли Саньоля также шли в роли аутсайдера, но в итоге деклассировали соперника. С пенальти счёт открыл Хвича Кварацхелия, а затем он стал автором голевого паса на Чакветадзе. Не остался в стороне один из лучших бомбардиров Евро-2024 – Жорж Микаутадзе. Он тоже забил гол.

В воротах отлично сыграл Георгий Мамардашвили. После классного выступления на чемпионате Европы он был номинирован на звание лучшего голкипера года. Во встрече с чехами вратарь совершил четыре сейва.

Грузины очень хорошо играли на контратаках. Вилли Саньоль вряд ли будет отходить от привычной схемы. Если всё отлично работает и функционирует, зачем что-то менять. Да и по составу «крестоносцы» выглядят интереснее албанцев. Добавим сюда отличное выступление грузинской сборной на Евро-2024 и получим фаворита, вопреки ожиданиям букмекеров.

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Рекомендуем ставку на то, что Грузия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.10. Конечно, «орлы» могут создать немало проблем. Но Мамардашвили получил признание как раз за то, что совершает много сейвов. Как бы остро ни атаковал соперник, команда может на него рассчитывать. Ну и Хвича в ударе, а Микаутадзе не сбавляет темп с Евро.

Ставка: Грузия не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.

Экспресс на Лигу наций:
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