Чехия — Украина. Патрик Шик покажет Мудрику и Зинченко настоящий футбол

Сергей Ребров стал часто ошибаться, как и его подопечные.

10 сентября нас ждёт встреча 2-го тура группового этапа Лиги наций между командами, провалившими старт. Чехия будет принимать Украину на стадионе «Фортуна Арена». Начало игры – в 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Чехия — Украина 10 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами чехов и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Шансы украинцев оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Чехия — Украина (10.09.2024)

Два неудачника 1-го тура Лиги наций встретятся на стадионе «Фортуна Арена» 10 сентября. Чехия сыграет с Украиной. Начало встречи – в 21:45 мск. Пока у команд нули в графе очков.

Подопечные Ивана Гашека неожиданно провалились в прошлом матче со сборной Грузии. Они разгромно проиграли – 1:4. «Крестоносцы» умело ловили их на контратаках, а Мамардашвили тащил опасные моменты. Утешением, если это можно так назвать, стал гол Лукаша Калваха за 10 минут до окончания основного времени.

Пока «народная команда» не оставляет после себя приятных впечатлений. Хотя по составу выглядит вполне конкурентоспособной. На минувшем Евро подопечные Гашека не смогли даже выйти из группы, хотя стабильно забивали. Виной тому брешь в обороне и недостаток в организованности.

Чехи уступили Португалии (1:2) и Турции (1:2), а с грузинами сыграли вничью – 1:1. Заявка Ивана Гашека на Лигу наций тоже не выглядит скромной. Патрик Шик, Адам Гложек, Матей Коварж, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Алекс Крал – все эти имена хорошо знакомы болельщикам. Может быть, проблема в том, что большинство выступает в чемпионатах, в которых команды в последнюю очередь думают про оборону.

У сборной Украины тоже не задался матч 1-го тура Лиги наций. Она проиграла Албании (1:2). Никто и подумать не мог, что «орлы» смогут совершить такую сенсацию. Жёлто-синие открыли счёт благодаря голу Ефима Конопли, но спустя буквально пять минут пропустили ответный мяч, а затем и второй.

На Евро-2024 многие называли команду Сергея Реброва тёмной лошадкой. Всё дело в составе, который набрался опыта. Лучший бомбардир прошлого сезона Примеры Артём Довбик и Виктор Цыганков, сыгравший огромную роль в успехах «Жироны». Михаил Мудрик из «Челси», Андрей Лунин, блиставший за «Реал».

Но, как говорят многие тренеры, имена ничего не решают. Групповой этап на чемпионате Европы сборная Украины не прошла. Хотя соперники были вполне подходящими. Жёлто-синие уступили Румынии (0:3), сыграли вничью с Бельгией (0:0) и победили Словакию – 2:1. Этого было недостаточно.

По непонятной причине Сергей Ребров в Лиге наций сделал ставку не на Лунина, а на Анатолия Трубина в воротах. Может быть, решение тренера изменится к предстоящей встрече. Артём Довбик не поехал с командой из-за травмы, а его место занял Роман Яремчук, прогресс которого остановился давно.

Откровенно говоря, виной поражения может стать именно выбор наставника. В основе сыграли много футболистов, не имеющих достаточного опыта. Многие из тех, что остались на скамейке, могли бы выйти с первых минут.

Как-то больше верится в сборную Чехии. По набору опытных футболистов в нападении она ничуть не уступает сборной Украины. Да, есть проблемки оборонительного плана, но если атака жёлто-синих будет такой же безыдейной в предстоящей встрече, то у подопечных Ивана Гашека не возникнет сложностей. Предлагаем ставку, что Чехия не проиграет и «обе забьют» за 2.25.

Ставка: Чехия не проиграет и обе забьют за 2.25.