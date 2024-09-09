Колумбия — Аргентина. Кордоба жаждет реванша, но Альварес и Мартинес против

Пока европейские клубы участвуют в Лиге наций, команды из Южной Америки проходят квалификацию на ЧМ-2026. 10 сентября Колумбия будет играть с Аргентиной. Начало встречи – в 23:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина 10 сентября 2024 года

Букмекерские конторы затрудняются с выбором фаворита. Поставить на победу Колумбии можно с коэффициентом 2.80. Шансы Аргентины оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура отбора ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина (10.09.2024)

10 сентября нас ожидает в некотором роде повторение финала Кубка Америка – 2024. Колумбия будет играть с Аргентиной. Встреча начнётся в 23:30 мск. Обе команды являются главными претендентами на выход в ЧМ-2026.

Отмотаем время немного назад. «Кофейщики» показали футбол высокого качества на минувшем Кубке Америки. Они легко преодолели групповой этап, победив Парагвай (2:1) и Коста-Рику (3:0), а с Бразилией сыграли вничью – 1:1. Затем колумбийцы поочерёдно убрали с пути Панаму (5:0) и Уругвай (1:0).

Тем временем бело-голубые в группе одержали три победы подряд – над Канадой (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). В плей-офф аргентинцы выбили Эквадор – 1:1 (4:2 пен.) и канадцев – 2:0. Наконец, в финале Кубка Америки Колумбия оказала достойное сопротивление подопечным Лионеля Скалони. Она лучше выглядела по многим показателям, в том числе по ударам в створ – 8:2 в основное время.

Но в дополнительное время сборной Аргентины удалось перевернуть исход, забив решающий мяч на 112-й минуте. Автором его стал Лаутаро Мартинес, которого Скалони по какой-то причине не хотел выпускать. Замена была сделана лишь в экстра-тайме, и она сыграла.

Лаутаро стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Он забил пять голов. У колумбийцев неплохо проявил себя небезызвестный Джон Кордоба. Футболист сыграет и в предстоящем матче. Последнее время он стал выходить на ведущие роли, поэтому к нему повышен интерес со стороны «Спартака».

Минувший матч отбора на ЧМ-2026 завершился для сборной Колумбии вничью с Перу (1:1). Кордоба не смог помочь своей команде и был заменён. Вышедший вместо него Джон Дуран своей передачей помог Луису Диасу забить гол, который спас «кофейщиков» от поражения.

Аргентина, в свою очередь, в последней встрече разгромила сборную Чили (3:0). И это несмотря на отсутствие Лионеля Месси из-за травмы. Хулиан Альварес забил гол и сделал результативную передачу. Также авторами забитых мячей стали Алексис Мак Аллистер и Пауло Дибала.

Бело-голубые богаты на имена. Без Месси аргентинцы не играют хуже. Вперёд выходят новые имена, которые станут будущим сборной. Думается, в этом матче колумбийцам так не повезёт, как в финале Кубка Америки. Поставим на победу аргентинцев за 2.85.

Ставка: победа Аргентины за 2.85.