Экспресс с коэффициентом 7.1: Нидерланды и Германия в пылу азарта

Лига наций порадует нас ещё один день, а затем уйдёт на перерыв. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.10.

Прогноз на матч Нидерланды — Германия

Соперники уже встречались в этом году. А именно в мартовском товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная Германии на своём поле одержала победу со счётом 2:1, хотя сборная Нидерландов даже забила первой.

Объединяет соперников то, что в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций они забили по пять мячей. И если победа Нидерландов со счётом 5:2 над проблемной сборной Боснии и Герцеговины выглядит абсолютно логично, то Германию за победу со счётом 5:0 над крепкой сборной Венгрии стоит похвалить.

В качестве ставки на предстоящий матч можно было бы взять голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Как бы хорошо ни показали себя немцы в обороне с Венгрией, а нидерландцы сейчас на кураже. В матче с боснийцами они могли забивать и больше пяти мячей. Как минимум на гол наиграть должны.

Прогноз на матч Албания — Грузия

«Орлы» стартовали в Лиге наций с победы над сборной Украины – 2:1. Причём набрали три очка они, уступая 0:1. Уже на Евро-2024 были заметны улучшения в игре Албании. Пусть она не прошла групповой этап, но показала себя с хорошей стороны. «Орлы» проиграли Италии (1:2) и Испании (0:1). В матчах с такими серьёзными соперниками уступить с разницей всего в один мяч – это не так обидно. А с хорватами албанцы сыграли вничью – 2:2.

Сборная Грузии удивила ещё больше, разгромив Чехию (4:1). Подопечные Вилли Саньоля также шли в роли аутсайдера, но в итоге деклассировали соперника. С пенальти счёт открыл Хвича Кварацхелия, а затем он стал автором голевого паса на Чакветадзе. Не остался в стороне один из лучших бомбардиров Евро-2024 – Жорж Микаутадзе. Он тоже забил.

Рекомендуем ставку на то, что Грузия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.30. Конечно, «орлы» могут создать немало проблем. Но Мамардашвили получил признание как раз за то, что совершает много сейвов. Как бы остро ни атаковал соперник, команда может на него рассчитывать. Ну и Хвича в ударе, а Микаутадзе не сбавляет темп с Евро.

Прогноз на матч Англия — Финляндия

Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера, и теперь обязанности исполняет Ли Карсли. Пока под руководством ирландца команда выглядит неплохо. В 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций получилось на выезде обыграть не самую уступчивую сборную Ирландии со счётом 2:0. Преимущество было очевидным и логичным.

Финны удивили во время квалификации к Евро, набрав 18 очков за 10 матчей в одной группе с Данией, Словенией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино. Добились даже права сыграть в плей-офф отбора, но на первом же этапе получили 1:4 от сборной Уэльса и, видимо, сдулись. В 1-м туре Лиги наций проиграли со счётом 0:3 Греции.

С реализацией у финской команды всё не очень хорошо. Теэму Пукки уже не тот, а достойной замены ему по-прежнему не находится. Со сборной Англии придётся играть впервые в новейшей истории, но вряд ли на «Уэмбли» получится рассчитывать на многое. Как бы не пропустить больше, чем от греков. Победа хозяев всухую здесь выглядит заманчиво. На такую победу англичан дают 1.60.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче Нидерланды — Германия за 1.93.

Ставка 2: Грузия не проиграет Албании и тотал больше 1.5 мяча за 2.30.

Ставка 3: победа Англии всухую над Финляндией за 1.60.

Общий коэффициент: 1.93 Х 2.30 Х 1.60 = 7.10.