Венесуэла — Уругвай. Суарес ушёл и унёс с собой голы

Пока в Европе стартовал новый цикл Лиги наций, в Южной Америке продолжается отбор на чемпионат мира 2026 года. 11 сентября состоится матч 8-го тура квалификации ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча отбора ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай 11 сентября 2024 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита предстоящего матча, хотя небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 2.55, что равно почти 40% вероятности. Победа сборной Венесуэлы доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20 — чуть больше 30% вероятности. У ничьи тоже коэффициент 3.20.

Вместе с тем аналитики не ждут от южноамериканских команд результативной игры. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — всего за 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, хотя поражение хозяев с минимальным счётом тоже вполне ожидаемо.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай (11.09.2024)

В сборной Уругвая закончилась эпоха — Луис Суарес отыграл свой последний матч в футболке национальной команды. Получилось не лучшим образом. Сам футболист остался без результативных действий, а его партнёры довольствовались лишь нулевой ничьей в матче с не самой опасной сборной Парагвая и всего одним очком в общую копилку.

Исправиться в предстоящей встрече будет тяжело. Дело в том, что обычно уругвайцы смотрятся лучше на своём поле. А за три тура квалификации на выезде они добыли лишь четыре из девяти возможных очков. За победу над Аргентиной можно похвалить, но ничья с Колумбией и особенно поражение Эквадору говорят о нестабильности.

Впрочем, это лишь полбеды. Второй момент — хорошая игра сборной Венесуэлы. На домашнем стадионе за время отбора она успела хлопнуть Парагвай и Чили (1:0 и 3:0 соответственно), а также расписала ничью с Эквадором (0:0). Она явно не аутсайдер.

Пожалуй, уругвайцы могут в предстоящем матче оттолкнуться от своей неплохой обороны. В последних четырёх турах квалификации они ни разу не пропустили. В составе же венесуэльцев нет яркого нападающего. Пока в той же сборной Испании заявляет о себе 17-летний Ламин Ямаль, тренер венесуэльцев до сих пор выставляет в старте без пяти минут 35-летнего Соломона Рондона.

При всём уважении к экс-игроку РПЛ, он уже давно миновал свой пик. Да, по-прежнему иногда приносит пользу. Но, например, в прошлом туре ничего не смог предложить даже скромной Боливии (0:4). Едва ли сможет предложить и теперь. А потому можно было бы даже проверить ставку на то, что гости не пропустят.

Однако не стоит ждать искромётной игры в атаке и от Уругвая. Во-первых, в 2024 году реализация заметно просела — всего три мяча за пять матчей после группового этапа Кубка Америки. Во-вторых, исторически уругвайцам непросто играть в Венесуэле: за три прошлых выезда они добыли лишь одну победу и забили только один гол. Скромно.

Ставка: тотал обоих таймов меньше 1.5 гола за 1.90.