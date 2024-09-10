Парагвай — Бразилия. Прерванная серия поражений всё равно ничего не изменит

Пока в Европе стартовал новый цикл Лиги наций, в Южной Америке продолжается отбор на чемпионат мира 2026 года. 11 сентября состоится матч 8-го тура квалификации ЧМ-2026 Парагвай — Бразилия. Стартовый свисток запланирован на 3:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча отбора ЧМ-2026 Парагвай — Бразилия 11 сентября 2024 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа сборной Парагвая представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 7.00 — 14% вероятности. Ничья более вероятная, но коэффициент тоже довольно высокий — 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.37. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:0 в пользу бразильцев.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура квалификации ЧМ-2026 Парагвай — Бразилия (11.09.2024)

У сборной Бразилии кризис. На последних двух чемпионатах мира она не сумела преодолеть четвертьфинал, а за четыре матча прошлого Кубка Америки одержала всего одну победу и ожидаемо вылетела. Это повлекло потерю позиции в рейтинге ФИФА. Да и в нынешней квалификации ЧМ-2026 результаты «избранных» очевидно хромают.

До конца отбора, конечно, времени много. Но отставание от лидера группы — то есть прогрессирующей сборной Аргентины — приличное, составляет целых восемь очков. При этом трёхматчевую серию поражений удалось прервать только сейчас. В прошлом туре бразильцы на своём поле обыграли сборную Эквадора с минимальным счётом благодаря голу Родриго.

Многие связывают спад с тренерским штабом и, разумеется, со сменой поколений. Если раньше с бразильцами ассоциировалась схема «вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим», то теперь голы они зачастую вымучивают. Плюс прямо сейчас в составе, пожалуй, только две с половиной звезды мирового масштаба. Отчасти это действительно мешает.

Впрочем, как минимум в предстоящем матче сборная Бразилии логично выступит с позиции фаворита. Даже на чужом поле. Сборная Парагвая, конечно, сумела отобрать очки в прошлом туре квалификации чемпионата мира 2026 года у сборной Уругвая, сыграв с ней вничью (0:0). Однако в целом это скромная команда, звёзд с неба не хватающая.

На Кубке Америки — 2024 парагвайцы проиграли в каждом туре группового этапа. Однажды — именно сборной Бразилии со счётом 1:4. Скорее всего, даже на домашнем стадионе они снова уступят бразильцам. Как уступали в трёх из четырёх очных встреч до этого. Однако забить теперь даже три мяча бразильцам будет тяжело, учитывая их проблемы с реализацией.

Ставка: тотал меньше 4.5 мяча и победа Бразилии за 1.77.