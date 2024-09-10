«Авангард» — «Амур». Шарипзянов – лучший капитан!

Дамир не просто в каждом матче отдаёт голевые передачи, но и помогает новичкам освоиться.

11 сентября на «G-Drive Арене» пройдёт встреча между «Авангардом», который пока не знает поражений, и «Амуром». Начало встречи – в 16:30 мск. Сможет ли клуб из Хабаровска нанести первое поражение омичам?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 11 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.77. Шансы «тигров» оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» (11.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Сергей Звягин оказался на удивление классным тренером. Новый регулярный чемпионат приготовил для него настоящее испытание. Мало того, что для него это первый реальный опыт работы с командой такого уровня в роли наставника (не считая пары игр в плей-офф). Так ещё и в межсезонье «Авангард» потерял свою первую тройку, на которой было завязано практически всё.

Из-за травм Рида Буше и Владимира Ткачёва многие посчитали, что «ястребы» не смогут конкурировать на прежнем уровне. Но Звягин задействовал новичков. Первая тройка была собрана с нуля. Канадцу Линдену Вею, Алексею Макееву (бывший игрок «Автомобилиста») и Станиславу Галиеву (экс-хоккеист «Ак Барса»), конечно, до результативности и показателей Ткачёва и Буше далеко, но у команды нет поражений.

Ну и всегда можно рассчитывать на Шарипзянова. Что касается Дамира, то он стал ещё сильнее. Его результативная серия насчитывает три встречи. Суммарно в них он сделал пять голевых передач. Именно защитник помогает новичкам не спасовать и найти «химию». Он играет громадную роль в их освоении. Лучшего капитана не найти.

Начался сезон с победы над «Сибирью» (2:1). В следующей встрече «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2). Однако ещё больше радости принесла победа в последнем матче с «Ак Барсом». Омичи победили казанский клуб со счётом 4:1. Игры этих команд на Востоке всегда считаются принципиальными.

На 19-й секунде счёт открыла первая тройка «Ак Барса», но молодой Александр Филатьев всего через четыре минуты уравнял шансы. Также 20-летний нападающий стал автором победной шайбы, заброшенной за пять минут до финальной сирены. Это окончательно выбило из колеи казанцев, они сняли голкипера и пропустили в пустые ворота третью шайбу, а потом и четвёртую под занавес игры.

«Амур» любит потрепать нервы «Авангарду», но последние три очные встречи проиграл. Андрей Мартемьянов продолжает руководить хабаровской командой. Начало регулярного чемпионата выдалось очень плохим. Сначала «тигры» уступили минскому «Динамо» (0:3), а затем «Витязю» (0:2). Всё, что нужно было сделать, это забросить первую шайбу в сезоне, чтобы игра пошла хоть как-то.

Во встрече с «Барысом» это удалось. «Амур» разгромил соперника со счётом 5:1. Не понравился Андрею Мартемьянову только третий период. К тому моменту хабаровчане уже вели 4:0. Наставник назвал игру на заключительном отрезке баловством и строго отметил, что если так продолжится, то дальше без него. Очень жёстко.

Однако в предстоящей встрече с «Авангардом» не помогут даже угрозы. Омичи просто лучше сыграны, превосходят соперника по составу, комфортно проводят домашнюю серию при поддержке болельщиков, а «тиграм» приходится проводить турне по городам. Предлагаем не изобретать велосипед, а взять победу «ястребов» за 1.77.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.77.