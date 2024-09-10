«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Кожевников зря критикует уфимских легионеров

Канадцы и американец отлично делают свою работу. Виктор Козлов не обращает внимания на негодование экспертов.

11 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится интересный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» на «Уфа-Арене». У этих клубов непростые взаимоотношения. Их встречи часто получаются непредсказуемыми. Начало игры – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 11 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы «Автомобилиста» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.35. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (11.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Уфимский клуб ещё во время предсезонной подготовки стал целью двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Он не стеснялся критиковать «Салават Юлаев», называя его самым зависимым от легионеров клубом в КХЛ. Виной тому стала победа «зелёных» над «Нефтехимиком» (4:3 Б).

Первая тройка нападающих, состоящая из двух канадцев – Нэйтана Тодда и Джоша Ливо, а также американца Александра Хмелевски, забросила все три шайбы. Кожевников засомневался, как с одним звеном будет играть уфимский клуб дальше. Но ведь у нас есть яркие примеры с прошлого сезона, где функционировала в основном только первая тройка — «Спартак», «Авангард».

Виктора Козлова это никак не смутило. Он просто взял и начал сезон с победы над «Ак Барсом» (5:3). Результативно провели встречу не одно, а два звена. Если первая пятёрка соорудила две шайбы и три результативные передачи, то вторая отметилась тремя голами и одним пасом. Забивали и россияне тоже.

Это не остановило Александра Кожевникова, и он сказал корреспонденту «Чемпионата», что просто «Ак Барс» на старте сезона никакой. Хорошо, посмотрим что будет дальше. В последней встрече «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 Б). Единственную шайбу вновь соорудила первая тройка нападающих «зелёных». Было важно взять маленький реванш за поражение в Кубке Гагарина. Поэтому уфимцы подходят ко встрече с «Автомобилистом» в хорошем настроении.

Николай Заварухин в целом тоже может быть доволен тем, как функционирует его команда. Сезон для уральского клуба начался с победы над «Трактором» (3:2), а разгромив «Сибирь», хоккеисты «Авто» поздравили тренера с его 300-й игрой в КХЛ, а Стефана Да Косту — с 500-й.

Вот только праздничный настрой быстро улетучился. Прошлый матч «Автомобилист» проиграл «Торпедо» (1:3). Для нижегородцев эта победа стала первой в новом регулярном чемпионате. Но расстраиваться не стоит. Нужно подготовиться к следующей встрече.

Александр Кожевников может сколько угодно критиковать команду Виктора Козлова. «Салават Юлаев» продолжает хорошо делать свою работу. В предстоящей встрече с «Автомобилистом» он выглядит фаворитом.

Сыгранная первая тройка легионеров, готовые всегда подхватить игру остальные пятёрки, домашняя обстановка и отличный настрой – это рецепт успеха. Поставить на победу уфимцев с учётом ОТ и буллитов можно за 1.77.

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.77.