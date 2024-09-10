«Витязь» — «Динамо» Мн. Вадим Шипачёв не всемогущий

Бывший игрок «Ак Барса» не может в одичноку решить все проблемы «зубров».

11 сентября нас ожидает матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Витязем» и минским «Динамо». Игра пройдёт на «Арене-Балашиха». Начало встречи – в 19:30 мск. Пока непонятно, чего ожидать от этих команд в новом сезоне.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн 11 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «зубров». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы «богатырей» оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.13. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Мн (11.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Назначение Павла Десяткова, не имеющего опыта работы главным тренером в КХЛ, в «Витязь» вызвало некоторые вопросы. А потянет ли специалист такой уровень, да ещё и с командой, над которой очень много нужно работать. Пока ощущения от результатов положительные.

Пусть регулярный чемпионат КХЛ начался для «богатырей» с поражения от «Адмирала» (2:3), зато потом они одержали две победы кряду. Сначала «Витязь» скромно обыграл «Амур» (2:0). Для Павла Десяткова этот успех стал первым в карьере на таком высоком уровне. Это помогло немного раскрепоститься хоккеистам, да и самому наставнику придало уверенности.

В последнем матче «Витязь» обыграл «Сочи» (5:4). Огненным получился первый период. «Богатыри» громили «леопардов» со счётом 4:1. Помогло двойное удаление в составе южан, которым дважды воспользовались подопечные Павла Десяткова. Во втором периоде у команды была куча шансов увеличить количество голов благодаря частым удалениям сочинцев, но получилось наоборот: они пропустили одну шайбу.

В третьем вновь «Витязь» мог не раз реализовать большинство, но почему-то не удавалось. Как итог, «богатыри» пропустили ещё две шайбы, но благодаря Дереку Бараку, автору хет-трика, дожали «леопардов» и взяли победу. 39 минут штрафного времени на двоих заработали команды. Очень нервный матч. А Иван Чехович отдал три голевых паса.

Минское «Динамо» строит большие планы на регулярный чемпионат. Но пока рано говорить, на что смогут претендовать подопечные Дмитрия Квартальнова. Летом команда здорово усилилась Вадимом Шипачёвым. Он даже стал главным фаворитом букмекеров на звание лучшего бомбардира перед стартом сезона.

Но один игрок не может сделать из целой команды победителей. Этого недостаточно. Поэтому ожидаемо нападающий пока не забросил ни одной шайбы. Первая встреча регулярки выдалась простой для минчан. Они разгромили «Амур» (3:0). А вот минувшую встречу «зубры» проиграли «Спартаку» (2:5).

Причём «Динамо» вело после первого периода 2:0. Результативную передачу сделал Вадим Шипачёв. Ничего не предвещало беды. Но после второго периода красно-белые пошли вразнос и деклассировали минчан. Куда подевалась защита, не пропустившая в матче с «Амуром»?

Если так пойдёт дальше, то даже результативность Вадима Шипачёва не спасёт «зубров». «Витязь» может наказать, но он, подобно минскому «Динамо», может начать терять равновесие и пропустить целую авоську шайб. Поэтому мы не ждём ничего другого от предстоящей встречи, кроме как голов. Предлагаем ставку на тотал больше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.72.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.72.