Экспресс с коэффициентом 5.15: «Авангард» останется непобеждённым

Пока футболисты возвращаются с международных турниров, мы переключаемся на регулярный чемпионат КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.15.

Прогноз на матч «Авангард» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Начался сезон для «Авангарда» с победы над «Сибирью» (2:1). В следующей встрече «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2). Однако ещё больше радости принесла победа в последнем матче с «Ак Барсом». Омичи победили казанский клуб со счётом 4:1. Игры этих команд на Востоке всегда считаются принципиальными.

«Амур» любит потрепать нервы «Авангарду», но последние три очные встречи проиграл. Андрей Мартемьянов продолжает руководить хабаровской командой. Начало регулярного чемпионата выдалось очень плохим. Сначала «тигры» уступили минскому «Динамо» (0:3), а затем «Витязю» (0:2). Но в последней игре «Амур» разгромил «Барыс» со счётом 5:1.

Омичи сыграны лучше хабаровчан, превосходят соперника по составу, комфортно проводят домашнюю серию при поддержке болельщиков, а «тиграм» приходится проводить турне по городам. Предлагаем не изобретать велосипед, а взять победу «ястребов» за 1.87.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Виктора Козлова начала сезон с победы над «Ак Барсом» (5:3). В последней встрече «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» (2:1 Б). Единственную шайбу вновь соорудила первая тройка нападающих «зелёных». Было важно взять маленький реванш за поражение в Кубке Гагарина. Поэтому уфимцы подходят к встрече с «Автомобилистом» в хорошем настроении.

Николай Заварухин в целом тоже может быть доволен тем, как функционирует его команда. Сезон для уральского клуба начался с победы над «Трактором» (3:2), а разгромив «Сибирь» (4:0), хоккеисты «Авто» поздравили тренера с его 300-й игрой в КХЛ, а Стефана Да Косту — с 500-й. Вот только праздничный настрой быстро улетучился. Прошлый матч «Автомобилист» проиграл «Торпедо» (1:3).

В предстоящей встрече с «Автомобилистом» уфимский клуб выглядит фаворитом. Сыгранная первая тройка легионеров, готовые всегда подхватить игру остальные пятёрки, домашняя обстановка и отличный настрой – это рецепт успеха. Поставить на победу «Салавата Юлаева» с учётом ОТ и буллитов можно за 1.60.

Прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Мн

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат КХЛ начался для «богатырей» с поражения от «Адмирала» (2:3), зато потом они одержали две победы кряду. Сначала «Витязь» скромно обыграл «Амур» (2:0). Для Павла Десяткова этот успех стал первым в карьере на таком высоком уровне. В последнем матче «Витязь» обыграл «Сочи» (5:4).

Первая встреча регулярки для минского «Динамо» выдалась простой. Клуб разгромил «Амур» (3:0). А вот минувшую встречу «зубры» проиграли «Спартаку» (2:5). Причём «Динамо» вело после первого периода 2:0. Результативную передачу сделал Вадим Шипачёв. Но дальше всё пошло не по плану.

Если так пойдёт дальше, то даже результативность Вадима Шипачёва не спасёт «зубров». «Витязь» может наказать, но он, подобно минскому «Динамо», может начать терять равновесие и пропустить целую авоську шайб. Поэтому мы не ждём ничего другого от предстоящей встречи, кроме как голов. Предлагаем ставку на тотал больше 4.5 шайбы с коэффициентом 1.72.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Авангарда» над «Амуром» за 1.87.

Ставка 2: победа «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» с учётом ОТ и буллитов за 1.60.

Ставка 3: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Витязь» — «Динамо» Мн за 1.72.

Общий коэффициент: 1.87 Х 1.60 Х 1.72 = 5.15.