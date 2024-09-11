Двалишвили придётся нелегко, «Пуля» достанет соперницу. Чего ждать от UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

В соглавном поединке за титул сразятся мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко. Ещё один классный бой должны показать Брайан Ортега и восходящая звезда промоушена Диего Лопес. Посмотреть будет на что!

Где смотреть UFC 306

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск.

Полный кард турнира UFC 306

Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили;

Алекса Грассо — Валентина Шевченко;

Брайан Ортега — Диего Лопес;

Даниэль Зелльхубер — Эстебан Рибович;

Рональдо Родригес — Оде Осборн;

Рауль Росас — Цилэн Аожи;

Ирене Альдана — Норма Дюмон;

Мануэль Торрес — Игнасио Бахамондес;

Эдгар Чайрез — Джошуа Ван;

Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза.

Главный бой — О'Мэлли — Двалишвили

Долгожданный и очень интересный поединок! Действующий чемпион сразится с первым номером рейтинга, который к тому же пребывает в отличной форме. Шон доказал победой над Марлоном Верой, что готов отработать в высоком темпе все пять раундов. Более того, американец очень хотел сразиться с Двалишвили, так что он явно уверен в себе. Никаких попыток съехать! О'Мэлли — крупный парень, который способен справиться с козырем Мераба — борьбой. Ну и методично работать в стойке.

Двалишвили выиграл десять боёв подряд! Он помогал готовиться к бою с Шоном Алджэмейну Стерлингу, так что соперника изучил досконально. Теперь Мерабу предстоит учесть ошибки Стерлинга, чтобы победить.

Скорее всего, Двалишвили будет стараться выполнять тейкдауны, чтобы сверху разобраться с противником. Но форсировать бой смысла нет. Это будет планомерная работа, а вот приведет ли она Мераба к победе — увидим.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.87 на чемпиона, а на Двалишвили дают 1.97. На ТБ 4.5 раунда можно поставить с коэффициентом 1.64, а обратный исход идёт за 2.18.

Соглавный бой: Грассо — Шевченко

Это уже третья встреча девушек в октагоне. И довольно принципиальная. Если в первом бою Грассо заслуженно победила, воспользовавшись ошибкой Валентины и выполнив болевой, то второй бой завершился скандалом. Это был не идеальный поединок для «Пули», но она явно его выиграла. И только решение судьи завршило бой вничью.

Конечно, карьера Шевченко на излёте, но её уровень и потенциал явно выше, чем у Грассо. Всё, что нужно сделать Валентине — это просто не допускать ошибок и провести бой с полной концентрацией. Тогда результат не заставит себя ждать.

Букмекеры считают шансы равными: как на Грассо, так и на Шевченко дают коэффициент 1.92. ТБ 4.5 раунда идут за 1.45.

Ортега — Лопес

Очень интересный бой в полулёгком весе. Ортега уже дважды сражался за титул, но оба раза неудачно. У Брайана не самая лучшая статистика, но это объясняется тем, что он всегда сражается с лучшими. В организации его ценят. В своём последнем поединке Ортега удушающим победил Яира Родригеса, это был его первый бой после двухгодичной паузы. Что ж, кажется, перерыв и залечивание болячек пошло на пользу.

Диего Лопес — восходящая звезда, которая идёт на серии из четырёх побед. Правда, было и поражение от Мовсара Евлоева. Потенциал у этого бойца явно есть, но пока что его оппозиция была послабее, чем у Ортеги. Да и если сравнивать Лопеса с тем же Родригесом, то не факт, что сравнение будет в пользу Диего. Так что у Брайана тут точно есть шансы.

Тем не менее, букмекеры считают фаворитом Лопеса, на него можно сделать ставку с коэффициентом 1.56. Вероятность победы Ортеги оценили в 2.50. Вариант для апсета? Вполне возможно!