«Спартак» — «Динамо». Жамнов вынудит Кудашова поговорить с вратарями

Континентальная хоккейная лига набирает обороты. 11 сентября на льду арены «Мегаспорт» в Москве состоится дерби «Спартак» — «Динамо». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Соперники начали сезон по-разному, но статус противостояния обещает захватывающую игру.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Спартак» — «Динамо» М 11 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить явного фаворита. Коэффициент на победу «Спартака» в основное время такой же, как на победу «Динамо». Он находится в пределах 2.55, что можно представить как 39% вероятности. Если по итогам 60 минут игры команды не выявят сильнейшего и придётся проводить овертайм, сыграет коэффициент 3.70 — больше 20% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что московское дерби получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.50. Если каждая команда забросит минимум две шайбы, сыграет ставка с коэффициентом 1.61 (более 60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 2:2 после трёх периодов.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Динамо» Москва (11.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Самым важным достижением руководителей «Спартака» этим летом, пожалуй, можно назвать то, что они удержали Алексея Жамнова на посту главного тренера и тройку Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин — в нападении. Во многом именно эти люди помогли клубу из середняка перейти в статус претендентов на Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

И новый сезон, надо сказать, красно-белые начали бодро. В первой игре оказались сильнее обновлённого ЦСКА (4:2), а накануне отыгрались с 0:2 в матче с минским «Динамо» (5:2). Да, между этим было поражение от «Сочи» по буллитам (1:2 Б). Однако, во-первых, очки набрали, а во-вторых, в овертайме были близки к победе.

Домашняя серия игр для «Спартака» продолжается, и теперь соперник куда серьёзнее. Московское «Динамо» в прошлом сезоне выиграло регулярный чемпионат, на три очка опередив СКА. Да, в розыгрыше Кубка Гагарина провалилось, вылетев в четвертьфинале. И всё же команда по-прежнему остаётся грандом, с которым шутки плохи.

Несмотря на это, «Спартак» на своём льду в предстоящем дерби смотрится чуть предпочтительнее. Дело в том, что «Динамо» начало сезон под давлением. И пока с этим давлением не справляется. Сперва бело-голубые подарили очки «Куньлуню» (1:3), после исправились в игре с «Северсталью» (3:1), но накануне в гостях получили 3:6 от «Лады».

Разумеется, подопечные Алексея Кудашова, который публично пожурил свою команду, на дерби соберутся. Вот только против команды Алексея Жамнова у них далеко не всегда получается играть хорошо. Из шести последних встреч со «Спартаком» столичное «Динамо» выиграло лишь одну — на домашнем льду в овертайме (3:2 ОТ).

Кроме того, отличительной особенностью противостояний Жамнова и Кудашова является высокая результативность. Даже в самой низовой игре по итогам 60 минут на двоих стороны забросили четыре шайбы. А самый популярный счёт основного времени — 3:3. И, конечно, особняком стоит воспоминание о победе красно-белых со счётом 8:7.

Даже при таких раскладах ставка 1Х через тотал больше 4.5 шайбы напрашивается сама. А ведь у бело-голубых ещё и с вратарской линией не всё в порядке на старте. Подписали американца Хантера Миску, и Максим Моторыгин отошёл на второй план. Однако по первым трёх играм вопросы к обоим. Так что голы должны быть и в этот раз.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы и «Спартак» не проиграет за 2.40.