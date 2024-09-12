«Рубин» — «Крылья Советов». Иван Сергеев пришёл вовремя, но Даку сейчас на кураже

Первая осенняя международная пауза — всё. Это значит, что пришла пора возвращаться к клубному футболу. Одной из первых вернётся наша любимая Российская Премьер-Лига. 13 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск. Букмекеры уже дали прогнозы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» 13 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа самарских «Крыльев Советов» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики не считают, что матч открытия 8-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, коэффициент на который составляет 6.00.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Крылья Советов» (13.09.2024)

К «Рубину» версии Рашида Рахимова можно относиться по-разному, но как минимум один факт неоспорим. Клуб является крепким орешком, недооценивать его — себе дороже. А если не верите, спросите у ЦСКА, «Динамо» или «Зенита». Хотя, скорее всего, они не захотят вспоминать, как теряли очки с татарстанской командой в прошлом сезоне.

Новый сезон начался для казанцев не лучшим образом, но в августе удалось вырулить из колеи поражений. Прежде всего, речь про ничью с «Ростовом» (1:1) на выезде. Хотя победы над дебютантами — «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (2:0) — обесценивать тоже не стоит. Проиграли в августе лишь однажды, а именно «Спартаку» с минимальным счётом из-за пенальти.

Что же касается Кубка России, то здесь всё тоже неплохо. «Зениту» казанский клуб, конечно, проиграл (а кто чемпиону не проигрывал?), но лишь со счётом 0:1. При этом с «Акроном» и «Факелом» получилось добиться побед всухую — 4:0 и 2:0 соответственно. То есть при надёжной обороне подопечные Рашида Рахимова ещё и атаковать успевают.

А ведь в Кубке России не играет Мирлинд Даку, который за семь туров Российской Премьер-Лиги оформил 5+2 по системе «гол+пас». Теперь СМИ его сватают в более сильные клубы, а «Рубин» логично хочет сохранить хотя бы до конца сезона. Пока что албанец на месте, а потому «Крыльям Советов» стоит опасаться атаки соперника.

Самарский клуб только-только начинает приходить в себя и разгоняться, хотя до стабильной жизни ещё далеко. После обнадёживающей домашней победы над «Пари НН» (3:1) самарцы получили пять мячей от московского «Динамо» (1:5) в Кубке России и, видимо, так расстроились, что потом проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Пока что команда Игоря Осинькина идёт всего в одном очке от зоны вылета РПЛ, но в безопасной зоне — плотность внизу таблицы высокая. Однако хорошие новости тоже есть. На днях в заявку на матчи сезона был внесён Иван Сергеев. Нападающий вернулся в клуб из «Зенита». Для него и система, и тренерский штаб знакомы, поэтому с адаптацией проблем быть не должно.

И всё же по щелчку пальцев все проблемы не решаются, а «Рубин» будет постабильнее. Пожалуй, не буду спешить соглашаться с букмекерами — команды вполне могут пробить верх по голам, это не раз наблюдалось в очных встречах. Но стоит подстраховаться. Посему комбинированная ставка «тотал больше 1.5 мяча и хозяева не проиграют».

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Рубин» не проиграет за 1.77.