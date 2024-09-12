ЦСКА — «Зенит». Федотов умел! А что Николич?

Первая осенняя международная пауза — всё. Это значит, что пришла пора возвращаться к клубному футболу. Одной из первых вернётся любимая Российская Премьер-Лига. 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогнозы.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России ЦСКА — «Зенит» 14 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.42, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа ЦСКА соразмерна с ничейным исходом и представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30 — это около 30% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что центральный матч 8-го тура РПЛ не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятным аналитикам представляется счёт 1:1, коэффициент находится в пределах 5.70.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (14.09.2024)

Предельно понятно, почему букмекеры не ждут высокой результативности в предстоящем матче. ЦСКА с помощью Владимира Федотова осознал, что на фоне сегодняшнего «Зенита» является лишь крепким середняком. А потому для достижения результата ему необходимо настраиваться на игры с чемпионом именно в этом контексте.

При Викторе Гончаренко армейцы пытались давать богатым во всех смыслах петербуржцам бой, но не выдерживали темп и нередко пропускали по три мяча. А вот подход Владимира Федотова позволял сдерживать мощного соперника. За шесть последних очных встреч они ни разу не проиграли в основное время при двух победах с минимальным счётом.

Впрочем, теперь красно-синими руководит Марко Николич, и для него это первая игра с «Зенитом» на новом посту. А мы помним, как сербский специалист выступал с «Локомотивом» против Сергея Семака. Хвастаться особо нечем. С августа 2020-го по август 2021-го случились пять встреч — две домашние ничьих и три поражения, одно из которых со счётом 1:6.

К чести серба — то, что его прежние подопечные часто давали бой и забивали. Вполне могут дать и нынешние. Дело в том, что ЦСКА смотрится бодро даже без мощного центрального нападающего. В последних трёх матчах во всех турнирах удалось забить восемь мячей. В каждом отличился прогрессирующий Тамерлан Мусаев. Кроме того, стабильно хорош Иван Обляков.

Про «Зенит» достаточно сказать то, что он привычно лидирует в чемпионате России. Забил 18 мячей за семь туров. После потери Максима Глушенкова из-за травмы клуб сбавил, но на сентябрьскую паузу ушёл после гостевой победы со счётом 3:0 над «Пари НН». Теперь отсутствует из-за болезни Клаудиньо, зато подписали Александра Соболева.

Короче говоря, сомнений в голе петербуржцев практически нет, несмотря на качественную оборону армейцев. Пожалуй, главный вопрос — сможет ли Марко Николич с новым клубом дать отпор чемпиону. Если не смотреть на неудачную статистику серба в очных встречах с Семаком, то у ЦСКА есть как минимум хороший ход и стабильная атака. Так что можно подумать над голами в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.94.