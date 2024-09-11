«Нефтехимик» — «Металлург». Реванш состоится или Разин потерял контроль?

Регулярный чемпионат КХЛ уже вошёл в нашу жизнь. 12 сентября у «Металлурга» будет ещё одна попытка обыграть «Нефтехимик». Встреча пройдёт на «Нефтехим-Арене». Начало игры – в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» 12 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «лис» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Шансы нижнекамцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.49, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» (12.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Болельщики «Металлурга» скоро начнут рвать на себе волосы. Во время предсезонной подготовки «Магнитка» встречалась с «Нефтехимиком», но игра закончилась скандалом. Во время игры Роман Абросимов силовым приёмом встретил нападающего «лис» Даниила Вовченко, и тот рухнул на лёд, ударившись головой. Встать самостоятельно хоккеист не смог.

Судьи не засчитали фол, а Андрей Разин вскипел и увёл команду в раздевалку. В итоге магнитогорцам засчитали техническое поражение. После этого было ещё скандальное интервью тренера «Магнитки», в котором он задевал Олега Леонтьева. Многие эксперты не встали на сторону наставника «Металлурга». Ситуация сложная.

Однако сезон магнитогорцы начали с поражения от «Локомотива» (2:3). Отдадим должное железнодорожникам, у них было желание взять реванш за финал Кубка Гагарина. Победа над СКА (5:4 ОТ) вроде реабилитировала «Металлург» в глазах болельщиков, и они с хорошим настроением, как и хоккеисты, ожидали встречи с «Нефтехимиком».

Все ждали победы от «лис», но они уступили всухую – 0:2. Нижнекамцы играли как единое целое. Хорошо отрабатывали в своей и средней зонах и всего лишь раз получили удаление. Отдельных тёплых слов заслужил голкипер Артём Загидулин. Первая игра для него в сезоне — и сразу «сухарь».

Андрей Разин был очень недоволен результатом и в своём послематчевом интервью отметил, что у него не стоит задача обыграть «Нефтехимик» во что бы то ни стало. Также наставник «Металлурга» сказал, что у его подопечных был слабый настрой, а он не смог до них достучаться. Может быть, и так. Но есть шанс исправиться. Может, у него и не стоит задача выиграть у «волков», но этого ждут болельщики.

К тому же нижнекамцы не обладают какой-то невероятной защитой. В недавнем матче «Авангард» обыграл их со счётом 4:2. Может быть, действительно, хоккеисты «Магнитки» отдали кучу сил в игре со СКА, поэтому многое не получалось в матче с «волками».

Теперь обыграть «Нефтехимик» должно стать делом чести, иначе «Металлург» можно смело критиковать, и уже точно по делу. Мы предлагаем ставку на победу «лис» в основное время за 2.22.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.22.