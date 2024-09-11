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Куньлунь — Локомотив, прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Куньлунь» — «Локомотив». Игорь Никитин блокирует магию Наиля Якупова
Максим Ермаков
«Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ
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Железнодорожники так хорошо сконцентрированы в обороне, что могут прервать результативную серию нападающего «драконов».

Регулярный чемпионат КХЛ набирает силу. Болельщики уже успели как порадоваться, так и расстроиться от результатов своих любимых команд. 12 сентября нас ждёт интересная встреча, в которой «Куньлунь» будет играть с «Локомотивом» на «Арене-Мытищи». Начало матча – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» 12 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Шансы «драконов» оценили в 4.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.44. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив» (12.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Летом «Куньлунь» возглавил Михаил Кравец, уволенный прямо во время плей-офф КХЛ из «Авангарда». Отправили в отставку тренера за крупное поражение «ястребов» от «Локомотива» — 0:7. В глубине души наставник наверняка хочет взять личный реванш у Игоря Никитина.

Одна попытка уже была сделана в межсезонье. Правда, неудачная. «Драконы» разгромно проиграли железнодорожникам со счётом 1:4. Неужели не в силах Михаила Кравца справиться с этой командой? Покажет предстоящая встреча.

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Сезон «Куньлунь» начал очень бодро. Он сенсационно выиграл у московского «Динамо» (3:1). Причём одну из шайб удалось забросить в меньшинстве. Затем была трудовая победа над «Адмиралом» (5:4 ОТ). Томаш Юрчо, перешедший к «драконам» из «Авангарда», стал автором дубля. Наиль Якупов тоже сделал дубль, решив в овертайме судьбу матча.

Последнюю встречу подопечные Михаила Кравца проиграли «Северстали» (2:4), но Наиль вновь забил. Его результативная серия длится все три матча нового регулярного чемпионата. Нападающему удалось легко прижиться в составе «драконов». Он способен на большее и продолжает раскрывать свой потенциал. Стать лидером «Куньлуня» — легко!

«Локомотив» не проигрывает с начала сезона. Команда очень сосредоточена и не пытается отходить от своего прежнего вектора развития. Сила ярославского клуба – в надёжной защите. Начали регулярку железнодорожники с долгожданной победы над «Металлургом» (3:2). Было важно взять реванш за финал Кубка Гагарина.

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После этого они обыграли «Ладу» (3:0) и СКА (2:0). Обе шайбы в ворота петербургского клуба были заброшены в большинстве. Первой результативной передачей за «Локо» отметился Александр Радулов. Единственное, что могло не понравиться в той игре, так это три удаления подряд после первой заброшенной шайбы. Но Игорь Никитин исправит и этот момент.

«Куньлуню» будет сложно дать настоящий бой «Локомотиву». Даже имея в составе результативного Наиля Якупова. У СКА хватает мастеров в атаке, но никто не смог пробить мощную стену железнодорожников. В шести последних очных встречах подряд ярославцы обыгрывали «драконов» в основное время. Смогут ещё раз. Поставим на победу команды Игоря Никитина с форой (-1.5) за 2.10.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.10.

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