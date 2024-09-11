СКА — «Трактор». Евгений Кузнецов расстроит Челябинск

12 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет играть с «Трактором» на «СКА Арене». Начало встречи – в 19:30 мск. Пока результаты этих клубов не оправдывают ожиданий болельщиков.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Трактор» 12 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу армейцев с Невы в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы челябинцев оценили в 3.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Трактор» (12.09.2024)

После ряда классных приобретений в межсезонье, в том числе трансфера обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова, от Романа Ротенберга ожидали лёгкого старта. Но регулярный чемпионат начался для СКА не так радужно. Календарь сразу же предоставил петербургскому клубу шанс доказать, что он готов к сезону.

Встреча с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» (4:5 ОТ) пошла не совсем по плану. По ходу матча СКА неоднократно приходилось сравнивать счёт. В третьем периоде от поражения в основное время спасла шайба Арсения Грицюка, но в овертайме «Магнитке» хватило 33 секунд для победы.

Победа над «Ладой» (3:1) выглядит логичной и ожидаемой. А вот в последней встрече с «Локомотивом» петербуржцы вновь проиграли – 0:2. Подвели удаления. Дважды железнодорожники воспользовались численным преимуществом. Роману Ротенбергу явно хотелось видеть больше бросков. Он отреагировал на поражение цитатой Уэйна Гретцки: «Если ты не бросаешь, ты не забьёшь».

Конечно, выбивает из колеи СКА количество важных травм. Но с таким составом нужно уметь минимализировать риски. У петербургского клуба есть талантливая молодёжь. Ей нужно набираться опыта, чтобы в будущем разрывать КХЛ.

У «Трактора» немного другая причина неудач. В межсезонье главным тренером стал не ожидаемый всеми Алексей Заварухин, творивший с командой чудеса в прошлом сезоне, а иностранный специалист – Бенуа Гру. То ли он не успел толком освоиться, то ли его методы не работают.

Сезон «белые медведи» начали с поражения от «Автомобилиста» (2:3). Правда, им удалось реабилитироваться, разгромив «Барыс» (4:1). Но казахстанцев не обыгрывает только ленивый. Поэтому придавать большого значения этому успеху не следует.

Последнюю встречу «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 Б). Единственную шайбу челябинцы забросили, реализовав буллит. Порадовал тренера своей надёжной игрой в воротах Сергей Мыльников. Бенуа Гру отметил его. Да и по броскам «белые медведи» были впереди уфимцев. Но чего-то не хватило.

«Трактору» и его болельщикам было неприятно слышать, что Евгений Кузнецов выбрал для возвращения в КХЛ СКА. Но вряд ли нападающий хотел обидеть своих поклонников. Бывший игрок «Вашингтона» пока показывает не такой сильный хоккей. На его счету одна шайба в трёх встречах. Нужно время.

Мы предлагаем сделать ставку на победу СКА в основное время за 1.80. Первая домашняя игра в новом сезоне, поддержка болельщиков, а также мотивация после двух поражений в трёх матчах сыграют важную роль. Объективно – петербуржцы сильнее.

Ставка: победа СКА за 1.80.