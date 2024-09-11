ЦСКА — «Торпедо». Что творят армейцы Ильи Воробьёва!?

Сначала 6:2 с «Адмиралом», потом — 8:2 с «Сибирью». Игорю Ларионову есть чего бояться.

12 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пройдёт интересная встреча между ЦСКА и «Торпедо». Матч состоится на «ЦСКА-Арене». Начало игры – в 19:30 мск. Смогут ли армейцы продлить свою победную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 12 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.77. Шансы нижегородцев оценили в 4.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» (12.09.2024)

Всегда приятно наблюдать за изменениями в командах после смены тренера. Но только если они положительные. Болельщикам и хоккеистам ЦСКА было нелегко расставаться с Сергеем Фёдоровым. Под его управлением армейцы дважды выигрывали Кубок Гагарина. Видимо, пришло время для изменений.

Должность занял Илья Воробьёв. И тут руководство красно-синих попало прямо в точку. Бывший тренер «Металлурга» моментально приступил к работе. Он захотел построить другую команду, которая не будет бояться убегать в атаку и научится стремиться к заброшенным шайбам.

Да, пусть начало регулярного чемпионата получилось не таким, как хотелось. ЦСКА уступил «Спартаку» (2:4). Поражение помогло Илье Воробьёву понять, в чём заключаются проблемы и как их исправить. Уже в следующем матче армейцы разгромили «Адмирал» (6:2). Молодой Максим Соркин стал автором хет-трика, а Виталий Абрамов оформил дубль.

Ну всё бывает. И такие всплески у многих клубов из КХЛ видеть не впервой. Однако это была не разовая акция, а система, которая начинает потихоньку работать. В последней встрече ЦСКА крупно победил «Сибирь» (8:2). На этот раз Абрамов оформил хет-трик, а Соркин сделал два голевых паса. Шесть шайб красно-синие забросили в третьем периоде.

21-летний Прохор Полтапов забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Вернувшийся из НХЛ Денис Гурьянов набрал два очка по системе «гол+пас». Всё это о том, что армейцы классно усилили состав, а также помогают развиваться молодым хоккеистам. Ротация вратарей тоже хорошее дело. Первые два матча провёл новичок Илья Просветов, а с новосибирцами на воротах сыграл 21-летний Дмитрий Гамзин.

«Торпедо» тоже позиционировало себя как молодая и талантливая команда. Взгляд на неё немного поменялся перед стартом этого сезона. Состав автозаводцев пополнили Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников. Но свежее поколение никуда не делось. Оно теперь играет бок о бок с бывшими хоккеистами «Ак Барса».

Говорить о хороших изменениях у команды Игоря Ларионова пока рановато. Начала регулярный чемпионат она с двух поражений – от «Северстали» (0:3) и «Ак Барса» (2:3). В минувшей встрече автозаводцы обыграли «Автомобилист» (3:1). «Торпедо» тоже сторонник результативного хоккея. Но пока этого не видно в новом сезоне.

ЦСКА крушит вратарей своих соперников. 16 шайб в трёх встречах – очень круто! Игорь Ларионов всегда критиковал команды, которые убивают хоккей и проводят больше времени у своих ворот. Если с тех пор он не поменял мнение, то у армейцев вновь есть шанс блеснуть в нападении. Спрогнозируем индивидуальный тотал красно-синих больше 3.5 шайбы за 2.07.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 шайбы за 2.07.