У «Спартака» явное преимущество перед «Динамо». Армейцы так здорово заиграли в нападении, что «Торпедо» ловить нечего.

Экспресс с коэффициентом 8.63: кто победит в московском дерби и чем опасен ЦСКА?

В регулярном чемпионате КХЛ команды провели уже как минимум по три матча. С каждым новым игровым днём становится всё интереснее. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.63.

Прогноз на матч СКА — «Трактор»

Регулярный чемпионат начался для СКА не так радужно. Встреча с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом» (4:5 ОТ) пошла не совсем по плану. Победа над «Ладой» (3:1) выглядит логичной и ожидаемой. А вот в последней встрече с «Локомотивом» петербуржцы вновь проиграли – 0:2. Подвели удаления. Дважды железнодорожники воспользовались численным преимуществом.

«Трактор» начал сезон с поражения от «Автомобилиста» (2:3). Правда, ему удалось реабилитироваться, разгромив «Барыс» (4:1). Но казахстанцев не обыгрывает только ленивый. Последнюю встречу «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 Б). Единственную шайбу челябинцы забросили, реализовав буллит. Порадовал тренера своей надёжной игрой в воротах Сергей Мыльников.

Мы предлагаем сделать ставку на победу СКА в основное время за 1.80. Первая домашняя игра в новом сезоне, поддержка болельщиков, а также мотивация после двух поражений в трёх матчах сыграют важную роль. Объективно – петербуржцы сильнее.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Новый сезон красно-белые начали бодро. В первой игре оказались сильнее обновлённого ЦСКА (4:2), а накануне отыгрались с 0:2 в матче с минским «Динамо» (5:2). Да, между этим было поражение от «Сочи» по буллитам (1:2 Б). Однако, во-первых, очки набрали, а во-вторых, в овертайме были близки к победе. Домашняя серия игр для «Спартака» продолжается, и теперь соперник куда серьёзнее.

Московское «Динамо» в прошлом сезоне выиграло регулярный чемпионат, на три очка опередив СКА. Несмотря на это, «Спартак» на своём льду в предстоящем дерби смотрится чуть предпочтительнее. Дело в том, что «Динамо» начало сезон под давлением. И пока с этим давлением не справляется. Сперва бело-голубые подарили очки «Куньлуню» (1:3), потом исправились в игре с «Северсталью» (3:1), но накануне в гостях проиграли «Ладе» (3:6).

Отличительной особенностью противостояний Жамнова и Кудашова является высокая результативность. Даже в самой «низовой» игре по итогам 60 минут на двоих стороны забросили четыре шайбы. А самый популярный счёт основного времени — 3:3. И, конечно, особняком стоит воспоминание о победе красно-белых со счётом 8:7. Даже при таких раскладах ставка на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы за 2.24, напрашивается сама.

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо»

Начало регулярного чемпионата получилось не таким, как хотелось. ЦСКА уступил «Спартаку» (2:4). Однако уже в следующем матче армейцы разгромили «Адмирал» (6:2). Молодой Максим Соркин стал автором хет-трика, а Виталий Абрамов оформил дубль. В последней встрече ЦСКА крупно победил «Сибирь» (8:2). На этот раз Абрамов оформил хет-трик, а Соркин сделал два голевых паса.

Начало регулярный чемпионат «Торпедо» с двух поражений – от «Северстали» (0:3) и «Ак Барса» (2:3). В минувшей встрече автозаводцы обыграли «Автомобилист» (3:1). «Торпедо» тоже сторонник результативного хоккея. Но пока этого не видно в новом сезоне.

ЦСКА крушит своих соперников. 16 шайб в трёх встречах – очень круто! Игорь Ларионов всегда критиковал команды, которые убивают хоккей и проводят больше времени у своих ворот. Если с тех пор он не поменял мнение, то у армейцев вновь есть шанс блеснуть в нападении. Спрогнозируем победу ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 2.13.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа СКА над «Трактором» за 1.80.

Ставка 2: «Спартак» не проиграет «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.24.

Ставка 3: победа ЦСКА над «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.13.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.24 Х 2.13 = 8.63.