«Барыс» — «Динамо» Мн. Наконец-то Шипачёв может открыть счёт голам

В таком матче можно даже делать дубль. Соперник очень плох.

13 сентября нас ожидает матч в регулярном чемпионате КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо». Игра пройдёт на «Барыс-Арене». Начало встречи – в 17:00 мск. Смогут ли казахстанцы добыть первую победу в сезоне?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Мн 13 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «зубров». Поставить на победу минчан в основное время можно с коэффициентом 2.03. Шансы казахстанского клуба оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Мн (13.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Не всем командам повезло в новом сезоне одержать первую победу. Вот например «Барыс» проиграл все три встречи. Главный тренер казахстанского клуба Дэвид Немировски будто бы совсем не справляется со своей работой. Хотя в межсезонье команда неплохо усилила состав.

Из «Нью-Джерси» в состав «снежных барсов» перебрался Майкл Маклауд, из «Анахайма» прибыл защитник Натан Больё, но уже успел получить травму. Также отметим Уэйда Эллисона, поигравшего за «Филадельфию». Появление Антона Бурдасова и Дамира Жафярова это тоже большое усиление. Нужно только уметь пользоваться такими игроками.

«Барыс» стартовал с поражения от «Нефтехимика» (1:2 ОТ). На троих гол соорудили канадцы и американец. Затем «снежные барсы» проиграли «Трактору» с разгромом – 1:4. Первый период остался за казахстанским клубом, но не следующие два. В последней встрече подопечные Немировски уступили «Амуру» (1:5).

Для минского «Динамо» такой соперник должен быть удобен. Подопечные Дмитрия Квартальнова вошли в новый сезон с большими надеждами. Они укрепили состав опытными хоккеистами. В том числе переманили Вадима Шипачёва – трижды лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ.

Конечно, игроку понадобится больше времени, чтобы окончательно освоиться. На старте сезона «зубры» без проблем разгромили «Амур» (3:0). Классно провела встречу первая тройка нападающих – Волков, Пинчук и Анас. Белорус оформил дубль. Со «Спартаком» получилась совсем другая игра.

После первого периода минчане вели 2:0, в том числе голевой пас отдал Шипачёв, но затем пропустили пять шайб и проиграли – 2:5. Дмитрий Квартальнов сделал выводы и в последней встрече его команда разгромила «Витязь» (5:1). Уже к 15-й минуте «зубры» вели 3:0. Оставалось только не растерять преимущество. Они с этим справились.

Интересно, что «Динамо» отлично проводит именно первый период. 2:0 в матче с «Амуром» и «Спартаком», и 3:1 в игре с «богатырями». Учитывая сложности «Барыса», минчане вполне могут также ударно провести начало встречи. А дальше кто знает, вдруг казахстанцы соберутся. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «зубров» в первом периоде больше 1.5 шайбы за 3.80.

Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» в первом периоде больше 1.5 шайбы за 3.80.