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Аль-Наср — Аль-Ахли, прогноз на матч Про-Лиги 13 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Сергей Карасёв зафиксирует победу Роналду в матче «Аль-Наср» — «Аль-Ахли
Максим Ермаков
«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч
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Российский судья поработает на матче с участием Криштиану.

С недавних времён следить за некоторыми командами из Саудовской Аравии стало интересно. Причина – переезд звёзд в составы местных клубов. Но 13 сентября матч между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли» будет особенным. Почему? Расскажем ниже. Начало игры в 21:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» 13 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами хозяев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.85. Шансы «крепости трофеев» оценили в 3.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Про-Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» (13.09.2024)

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Ахли
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, что в матче между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли» мы посмотрим на звёзд европейского футбола, так ещё и матч обслужит Сергей Карасёв. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое было заключено между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии в октябре 2023 года.

Может быть, Карасёв даже покажет Роналду жёлтую карточку. Очные встречи этих команд последнее время получались очень нервными. В прошлом сезоне «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» со счётом 4:3. В ответной встрече он вновь победил – 1:0. Правда, ещё было два отменённых гола после вмешательства VAR. А единственный мяч забил Криштиану с пенальти.

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Новый сезон стартовал для «рыцарей Неджда» с ничьей в игре с «Аль-Раедом» (1:1). Гол забил Роналду с передачи Мане. Ещё один его мяч не засчитали. «Аль-Наср» исправился в прошлом туре, разгромив «Аль-Фейху» (4:1). Вновь гол португальца и дубль Талиски.

Криштиану часто эмоционально неустойчив, особенно если болельщики в Саудовской Аравии начинают выкрикивать «Месси!». Но он продолжает бить свои же рекорды. В недавних товарищеских матчах Лиги наций Роналду забил 901-й гол. На днях он сказал, что помешан на футболе и хочет забивать даже в таком возрасте.

«Аль-Ахли» тоже считается сильным саудовским клубом. В прошлом сезоне он финишировал, замкнув тройку лидеров. Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Эдуард Менди – всё это сильные футболисты, которые являются залогом успеха «крепости трофеев».

Про-Лига началась для подопечных Маттиаса Яйссле с победы над «Аль-Орубой» (2:0). Автором одного из голов стал Фирмино с передачи Кессье. Но последнюю встречу «Аль-Ахли» проиграл «Аль-Фатеху» (0:1).

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Поэтому, скорее всего, Сергей Карасёв финальным свистком зафиксирует победу «Аль-Насра». Команда пребывает в лучшем тонусе. Также по очным встречам преимущество у «рыцарей Неджда». Поставим на победу команды Роналду за 1.85.

Российский тренер может показать больше 3.5 ЖК. В прошлом сезоне Сергей Карасёв отработал в четырёх встречах чемпионата Саудовской Аравии. Дважды на матчах с участием «Аль-Иттихада» и на стольких же — с участием с «Аль-Ахли». Суммарно в них российский судья показал 17 жёлтых карточек, одну красную и назначил один пенальти.

Ставка: победа «Аль-Насра» за 1.85.

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