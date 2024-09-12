«Забыть и двигаться вперёд» — девиз «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Главное — не зацикливаться на поражении от «Краснодара» и вернуть чемпионский настрой.

Клубный футбол возвращается после небольшого перерыва. 14 сентября в матче 8-го тура РПЛ «Оренбург» будет играть с «Локомотивом» на стадионе «Газовик». Начало встречи – в 12:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Локомотив» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.05. Шансы «горожан» оценили в 3.35. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» (14.09.2024)

«Оренбург» пока ничуть не отличается от версии себя прошлого сезона. Команда находится на границе с зоной вылета и одержала всего одну победу в семи встречах РПЛ. Да и та пришлась на 1-й тур с неокрепшим «Спартаком» (2:0). А болельщики в тот момент подумали, что дальше будет лучше.

Девять матчей подряд подопечные Давида Деограсии не знают вкуса побед во всех турнирах. В том числе плохи дела в Кубке России – три поражения кряду. Но на него вряд ли «горожане» вообще рассчитывают. Им бы показать хороший результат в чемпионате России. Тут действительно не до других турниров.

В последней встрече РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Динамо» (2:2). Пусть два гола бело-голубых получились весьма необычными, но это не делает чести «горожанам». Было назначено два 11-метровых в ворота подопечных Деограсии. Первый Тюкавин не реализовал, но Матиас Перес добил мяч в собственные ворота.

Второй пенальти вообще вывел «Динамо» вперёд, однако на 90+5-й минуте оренбуржцы сравняли счёт. Впереди игра с более стабильным «Локомотивом». Отнять очки у такой команды – задача непростая. Даже когда ты играешь при домашних трибунах.

Михаил Галактионов собрал очень талантливую молодёжь. Она приносит результат, много забивает и прогрессирует. Будьте уверены, что железнодорожники будут становиться сильнее. Футболисты окрепнут, наберутся опыта и ещё могут побороться за чемпионство.

К слову, именно на первом месте и находились подопечные Галактионова до 7-го тура РПЛ. Семь матчей длилась победная серия «Локомотива» во всех турнирах. Пять побед были добыты всухую. Однако «Краснодару» красно-зелёные разгромно проиграли – 0:3. Хотя на поле смотрелись не хуже. Ну уж точно не на такое поражение.

Недавно появились приятные новости для железнодорожников. Был подписан контракт с Сесаром Монтесом. Защитник мексиканской сборной прошлый сезон провёл в «Альмерии». Плюс Сергей Пиняев и Алексей Батраков вошли в рейтинг 100 лучших игроков мира, которым ещё не исполнилось 20 лет.

19-летний Батраков уже забил три мяча и отдал пять голевых пасов в РПЛ. В игре с «Краснодаром» ошибался вратарь Илья Лантранов. Думается, футболист исправится, ведь до этого в трёх из четырёх встреч он записал на свой счёт «сухари». В 8 из 10 очных матчей «Локомотив» обыгрывал «Оренбург». Сможет и на этот раз. Поставим на победу железнодорожников за 2.05.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.05.