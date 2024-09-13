Лондонское дерби, «Зенит» — лидер РПЛ, Мбаппе забьёт. Прогнозы на главные матчи выходных

«Тоттенхэм» и «Арсенал» выяснят отношения, Семак и Мусаев идут по графику без поражений, Килиан должен поймать кураж.

Клубный футбол возвращается в жизнь болельщиков. Впереди выходные, а это значит, что нас ожидает большое количество топовых матчей в наших любимых чемпионатах. За кого будете болеть? Мы отобрали самые ожидаемые игры, которые нельзя пропускать 14 и 15 сентября.

Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит», 14 сентября

В 8-м туре РПЛ почётное место, конечно же, занимает встреча между армейцами и сине-бело-голубыми. Будет интересно посмотреть, как сыграет ЦСКА при Марко Николиче с таким фаворитом. Две предыдущие встречи с клубами из верхней части таблицы красно-синие проиграли. «Краснодару» — 1:2, а «Локомотиву» — 0:1.

«Зенит» немного подсел перед перерывом, дважды сыграв вничью – с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также проиграв в Кубке России «Акрону» — 1:1 (4:5 пен.). Но потом разгромил «Пари НН» (3:0) и в товарищеской встрече победил «Кайрат» (4:3). Дебютировал Александр Соболев и провёл 84 минуты на поле, но без голов. В целом, он может сыграть и с ЦСКА.

У армейцев нет козырей на игру с сине-бело-голубыми. Да, они не стесняются устраивать разгромы для команд из нижней части таблицы, но «Зенит» — действующий чемпион и лидер текущего сезона. Подопечные Сергея Семака хорошо настраиваются на такие матчи. Петербургский клуб не может обыграть московский в шести последних очных встречах в основное время. Пора прервать эту тенденцию. На победу «Зенита» можно поставить за 2.35.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», 14 сентября

Ну и, конечно же, нельзя пропустить южное дерби. Тем более «Краснодар» показывает такой интересный футбол. Вторая команда после «Зенита», которая пока не знает поражений. Да и отставание от первой строчки составляет всего два очка. Можно нагнать за одну игру при удобном случае.

В шести последних матчах во всех турнирах «быки» одержали победы, причём четыре были добыты всухую. Пока все кому не лень критиковали Мурада Мусаева, он продолжал работать над командой и вот на какой уровень её вывел. В прошлом матче «Краснодар» разгромил «Локомотив» на выезде – 3:0.

«Ростов» начал сезон неплохо, но не хватает сил соревноваться с лидерами таблицы. Подопечные Карпина легко обыгрывают середняков или аутсайдеров, но в матчах с «Зенитом» (0:5) и «Локомотивом» (2:3) провалились. Ростовчане хороши в атаке – Роналдо забил уже четыре мяча в РПЛ.

Примем к сведению, что южное дерби – это часто про голы. Шесть из восьми последних очных встреч в РПЛ заканчивались минимум тремя забитыми мячами, в семи случаях забивали обе команды. Поставить, что «Краснодар» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, можно за 2.45. Всё-таки фаворит просматривается. Плюс выступает дома.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, 14 сентября

Далеко не супервывеска, но что имеем. Основной интерес будет прикован к выступлению Мбаппе. Французский нападающий после перехода в состав «сливочных» как-то не удивлял. Уже начали закрадываться плохие мысли, что у него ничего не получится на новом месте. Однако прямо перед уходом на паузу форвард оформил дубль в матче с «Бетисом» (2:0). Как будто для затравки.

Встречи с «Реалом Сосьедад» для мадридцев часто складываются тяжело. Соперник порой неудобен для подопечных Карло Анчелотти, но последние два очных матча «сливочные» выиграли – 2:1 и 1:0. Старт сезона показал, что «галактикос» пока нестабильны. Две ничьих 1:1 – с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» — это тревожный звоночек. Но даже если будет один гол, его автором может стать Мбаппе. После дубля у него должен появиться кураж. «Реал» этого и ждёт от звезды. Ставки на гол Килиана принимают за 2.30.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал», 15 сентября

Лондонское дерби – это событие нельзя пропускать уж точно. В чемпионате Англии команды провели пока только по три игры, но «Тоттенхэм» успел проиграть – «Ньюкаслу» (1:2). Пока трудно судить о состоянии «шпор» на этот сезон: смогут ли они бороться на равных с лидерами или нет.

«Арсенал» же пока не проигрывал, а недавно клуб продлил контракт с Микелем Артетой. В копилке «канониров» две сухие победы и одна ничья. В том числе удалось обыграть «Астон Виллу» (2:0). Да и потерял очки клуб из-за удаления Деклана Райса.

С обеих сторон есть значительные потери, которые отразятся на результатах. У «шпор» чувствуется нехватка Соланке и Ришарлисона, а у «канониров» потерь ещё больше, но лучше глубина. Микель Артета умеет находить выход из любых сложных ситуаций, он всегда может рассчитывать на своих атакующих игроков. А вот с нападением у «шпор» скучновато. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча за 1.88.

Прогноз на матч «Жирона» — «Барселона», 15 сентября

Каталонское дерби между «Жироной» и «Барселоной» с прошлого сезона вышло на новый уровень. Бело-красные показывали невероятный футбол, за что недавно были номинированы на звание «Команда года». Они были неудержимы в нападении и дважды победили сине-гранатовых с одинаковым счётом 4:2. Артём Довбик стал лучшим бомбардиром Примеры, но в новом сезоне уже без него.

«Барселона» попрощалась с Хави, и должность тренера занял Ханс-Дитер Флик. Перемены пошли на пользу. Сине-гранатовые лидируют в таблице, выиграв все четыре встречи с общим счётом 13:3. В последнем матче был деклассирован «Вальядолид» — 7:0. В прекрасном тонусе пребывают Левандовски и Рафинья, отлично вписываются в игру новички.

В общем, всё ладится у Ханс-Дитера Флика. По поводу «Жироны» есть опасения, но её настроя на каталонское дерби может быть достаточно, чтобы показать достойный футбол. Отличной ставкой будет тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Прогнозы:

Ставка 1: победа «Зенита» над ЦСКА за 2.35.

Ставка 2: «Краснодар» не проиграет «Ростову» и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Ставка 3: Мбаппе забьёт в игре «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид за 2.30.

Ставка 4: «Арсенал» забьёт больше 1.5 мяча в матче с «Тоттенхэмом» за 1.88.

Ставка 5: тотал больше 3.5 мяча в игре «Жирона» — «Барселона» за 2.25.