«Тоттенхэм» — «Арсенал». У Артеты есть дела поважнее дерби

Национальные команды провели свои сентябрьские встречи, поэтому пришла пора возвращаться к клубным делам. 15 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Тоттенхэма» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а ничью можно отыскать с коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики убеждены, что северолондонское дерби получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» (15.09.2024)

Плохим ты не был, но и до верхов не добрался. Это было актуально в 2008 году, это актуально и сейчас. Вроде бы и тренер у «Тоттенхэма» приличный, и в составе есть классные футболисты. Но постоянно чего-то не хватает для борьбы за трофеи. И если для здоровой конкуренции с «Манчестер Сити» требуется много денег, то хотя бы в Лигу чемпионов попадать надо стабильно.

«Шпоры» же что в прошлом сезоне финишировали лишь пятыми, что новый розыгрыш чемпионата Англии начали нестабильно. С ходу выдали ничью с вернувшимся из Чемпионшипа «Лестером» (1:1), разгромили страдающий «Эвертон» (4:0) и проиграли «Ньюкаслу» (1:2). Уже сейчас понятно, что бороться за золотые медали будет непросто. Время покажет, как дела обстоят и с кубками.

«Арсенал», в свою очередь, в прошлом сезоне был как никогда близок к тому, чтобы прекратить гегемонию Хосепа Гвардиолы. Хотя бы на время. Судьба золотых медалей решалась в последнем туре, и подопечные Микеля Артеты сделали всё, что от них требовалось. Просто конкурент тоже выступил хорошо. Однако это уже показатель — «горожане» не всесильны!

Новый сезон «канониры» начали с двух побед. Обыграли всухую «Вулверхэмптон» и «Астон Виллу». В обоих случаях счёт составил 2:0. В 3-м туре АПЛ соперник тоже попался крепкий, пришлось дрогнуть на своём поле — 1:1 с «Брайтоном». Хотя стоит отметить, что хозяева весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Деклана Райса.

В предстоящем северолондонском дерби букмекеры логично отдают небольшое предпочтение гостям. У «Арсенала» в составе более перспективные футболисты, которые показывают более высокий уровень. Плюс история очных встреч на стороне «канониров», которые выиграли три из четырёх прошлых дерби при одной ничьей.

Впрочем, есть факторы, которые играют против Микеля Артеты. Во-первых, не будет Деклана Райса и, скорее всего, Мартина Эдегора. Про первого уже сказано, а второй получил травму в сборной Норвегии и рискует пропустить несколько недель. С учётом того, что у клуба на носу Лига чемпионов, имеет смысл не форсировать восстановление ценных кадров.

Вторая причина — как раз календарь. Помимо «Тоттенхэма», у «Арсенала» впереди подряд встречи с «Аталантой» в Лиге чемпионов и «Манчестер Сити» в АПЛ. Логично ожидать, что тренерский штаб решит сэкономить силы на эти два матча. Еврокубки есть еврокубки, а отобрать очки у прямого конкурента можно только два раза за сезон.

Вот и получается, что у «Тоттенхэма» будут хорошие шансы набрать очки. В то же время сливать игру «Арсенал» вряд ли будет. Тем более что нужно вернуться в тонус после сентябрьской международной паузы. Полагаю, ничья в данном матче устроит обе стороны. Интересная альтернатива — обе забьют и тотал будет меньше 3.5 мяча. Встреча должна быть напряжённой.

Ставка: ничья за 3.70.