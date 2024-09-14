«Жирона» — «Барселона». Акт устрашения для Александра Головина

Сентябрьская международная пауза позади, возвращаемся к клубным делам. 15 сентября на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 5-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Жирона» — «Барселона» 15 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.88, что можно представить как 53% вероятности. Вероятность победы «Жироны» при этом соразмерна с вероятностью ничейного исхода и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00 — около 25%.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Несмотря на преимущество приезжих, наиболее вероятным экспертам видится счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Барселона» (15.09.2024)

Видели новость? «Барселона» снова не вошла в топ-10 испанской Ла Лиги по числу проданных абонементов на сезон. Вы справедливо можете заметить, что дело в реконструкции «Камп Ноу» и временном переезде. Но «Олимпийский стадион» на Монжуике вмещает свыше 55 000 зрителей и находится не так далеко — возражу я. А руководство даже ценник срезало почти вполовину!

Не исключено, что дело тут в результатах. В последние годы «Барселона», очевидно, не та, что была раньше. Вот только нынешний сезон уже смотрится перспективным с точки зрения трофеев. Под руководством Ханс-Дитера Флика каталонская команда выдала лучший старт среди всех представителей чемпионата Испании. За четыре тура добыла четыре победы при 13 забитых мячах.

Последний матч перед сентябрьской паузой сине-гранатовые провели показательно. На своём поле уничтожили «Вальядолид» со счётом 7:0 — Рафинья оформил хет-трик, Ямаль отдал две голевые, а новичок Ольмо забил во второй встрече подряд. Понятно, что теперь предстоит сыграть на выезде. Да и оппонент будет куда опаснее. Но шансы сохранить победную серию высокие.

«Жирона» после не самого уверенного старта взбодрилась, обыграв всухую «Осасуну» (4:0) и «Севилью» (2:0). Однако есть нюансы. Во-первых, те же севильцы пока проваливаются. Во-вторых, сама «Жирона» — не та, что была в прошлом сезоне. Алеш Гарсия ушёл в «Байер», а Артём Довбик — в «Рому». Центры полузащиты и нападения потеряли в качестве.

При этом у жиронцев на носу дебютный матч в Лиге чемпионов. Да и ещё и сразу с французским «ПСЖ». «Барселона», конечно», на неделе тоже сыграет в еврокубках, а именно с «Монако» Александра Головина. Но для хозяев их матч гораздо важнее, потому что он первый в истории. Не исключено, что тренерский штаб использует игру в Примере лишь для подготовки.

Кроме того, не забываем, что у «Барселоны» собрался молодой, амбициозный и очень талантливый состав. Энергии здесь хоть отбавляй, а грамотно направляет её Ханси Флик. Все же видели, что главный тренер ввёл единый дресс-код для футболистов? За счёт дисциплины сборная Испании выиграла Евро-2024. Судя по всему, за счёт того же выиграет у «Жироны» и «Барса».

Ставка: «Барселона» победит за 1.88.