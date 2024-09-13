«Саутгемптон» — «МЮ». Возрождение «красных дьяволов» откладывается

14 сентября стартует 4-й тур английской Премьер-лиги. Открывать его будет встреча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт на стадионе «Сент-Мэри». Начало игры – в 14:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Саутгемптон» — «МЮ» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных дьяволов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.75. Шансы «святых» оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «МЮ» (14.09.2024)

«Святые» уходили на международный перерыв, не набрав очков. Они проиграли все три встречи нового сезона АПЛ, пропустив суммарно пять мячей. Забили всего один. «Саутгемптон» уступил «Ньюкаслу» (0:1), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Брентфорду» (1:3).

Теперь главный тренер «Саутгемптона» находится под давление. Может быть, в игре с кем-то из нижней части таблицы подопечные Расселла Мартина показали бы силу и добыли первые очки, но у них впереди встреча с «МЮ».

Конечно, ни о каком возрождении «красных дьяволов» речи быть не может. Эрик тен Хаг продолжает оставаться главным объектом для критики. Обыграв в 1-м туре «Фулхэм» скромно 1:0, «МЮ» потерпел два поражения – от «Брайтона» (1:2) и «Ливерпуля» (0:3). Если манкунианцы не выиграют ещё и у «Саутгемптона», наверняка будут последствия.

«Красным дьяволам» постоянно мешают травмы. Новый сезон – и опять команда подошла к нему без многих лидеров. Но в предстоящей встрече должен дебютировать Мануэль Угарте. Шансов, что он с места начнёт рвать и метать, маловато. С другой стороны, сейчас любое усиление не помешает тен Хагу.

В лазарете остаются Расмус Хойлунд, Лени Йоро, Виктор Линделёф, Мэйсон Маунт. Во встрече с «Ливерпулем» в качестве главной атакующей силы выступил новичок Джошуа Зиркзее, получивший очень низкую оценку за свою игру. Хуже всего то, что главный тренер не знает, как выходить из подобных ситуаций. Доказано временем.

Недаром на днях Криштиану Роналду в своём интервью обрушился с жёсткой критикой на Эрика тен Хага. Он напомнил, как тренер «МЮ» сказал, что его подопечные не способны бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. За это нападающий сборной Португалии упрекнул нидерландского специалиста. Футболист посоветовал ему просить совета и прислушиваться к легендам клуба.

Хочется обратить внимание на последние четыре очные встречи «Саутгемптона» и «МЮ». Три закончились вничью, а одна победой «красных дьяволов», но с минимальным счётом – 1:0. И «святым» нужно выигрывать, и подопечным тен Хага. В таком случае игра может получиться нервозной и боязливой. Лучшим вариантом для ставки будет тотал меньше 3 мячей за 1.87. Особенно с учётом проблем манкунианцев с травмами.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.87.