«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Арне Слот идёт на рекорд АПЛ

14 сентября стартует 4-й тур английской Премьер-лиги. В одном из матчей не знающий поражений «Ливерпуль» будет принимать «Ноттингем Форест» на стадионе «Энфилд». Начало встречи – в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.23. Шансы «лесников» оценили в 12.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.02.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» (14.09.2024)

14 сентября на стадионе «Энфилд» в центре внимания окажется Мохамед Салах. Недавно футболист «Ливерпуля» подлил масла в огонь вокруг ситуации с его контрактом. Нападающий намекнул, что этот сезон может стать последним для него в футболке «красных».

Это станет невосполнимой потерей для клуба. Правда, говорить об этом рановато. Текущий сезон египтянин начал здорово. Он уже забил три гола и сделал столько же результативных передач. На двоих с Луисом Диасом они разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0) в последнем матче. Салах отдал два голевых паса на колумбийца и сам забил один мяч.

Эта победа стала третьей для «Ливерпуля». Он выиграл все три встречи всухую с момента старта чемпионата Англии. Пока Арне Слот полностью оправдывает ожидания. Местами даже их превосходит. Только бы не перехвалить. В предстоящей игре он может установить новый рекорд АПЛ, если «красные» одержат четвёртую сухую победу кряду.

«Ноттингем Форест» вполне подходит для такого достижения. Подопечные Нуну Эшпириту Санту ещё не проигрывали, но и соперники были так себе. «Лесники» победили только «Саутгемптон», вернувшийся из Чемпионшипа, а также сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1).

Пока выручает талант 32-летнего Криса Вуда. Он стал автором двух из трёх мячей «Ноттингем Форест» в этом сезоне АПЛ. Но вряд ли он представляет угрозу для компактной обороны «Ливерпуля». И не с такими справлялись. Скорее всего, «красным» ничего не помешает.

Поставить на победу «Ливерпуля» всухую можно за 1.90. Две последние очные встречи они выиграли у «лесников» со счётом 3:0 и 1:0. С тех пор стали только сильнее и ещё надёжнее в защите.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 1.90.