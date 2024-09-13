«Ак Барс» — «Металлург». У Андрея Разина заканчиваются оправдания

Регулярный чемпионат КХЛ не перестаёт удивлять. 14 сентября на «Татнефть-Арене» встретятся команды из нижней части таблицы Востока «Ак Барс» и «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Как-то непривычно видеть эти клубы в таком положении.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев. Поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 2.05. Шансы магнитогорцев оценили в 3.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.25. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (14.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Непредсказуемым получается начало регулярного чемпионата КХЛ. Анвар Гатиятулин должен был исправить все проблемы «Ак Барса» и вернуть ему былую силу. Пока получается не всё. Казанцы занимают предпоследнее место в таблице Восточной конференции. Единственную победу «барсы» одержали над «Торпедо» (3:2 Б).

Проиграли подопечные Гатиятулина сначала «Салавату Юлаеву (3:5), а затем «Авангарду» (1:4). Может быть, сказываются изменения в составе, которые произошли этим летом. С другой стороны, всё не так плохо. Постепенно появляется взаимопонимание между новыми хоккеистами.

Тройка нападающих Петан — Барабанов — Яшкин берёт инициативу на себя. Единственную шайбу в ворота омичей соорудили как раз они уже на 19-й секунде. Но «ястребы» сравняли счёт. 1:1 на табло держались почти до конца третьего периода, пока казанцы не пропустили. Только после этого они конкретно посыпались в попытках вернуть равенство.

У «Металлурга» бед и проблем намного больше. Если в игре «Ак Барса» просматриваются улучшения, то у «лис» этого нет. Андрей Разин стал настолько самоуверенным, что в межсезонье в товарищеском матче с «Нефтехимиком» увёл команду в раздевалку. Причиной послужило несогласие с судейским решением.

Календарь предоставил магнитогорцам два шанса поквитаться с нижнекамским клубом. Оба раза «Металлург» проиграл – 0:2 и 2:3. Андрей Разин спокойно отнёсся к поражениям, сказав, что бывают такие отрезки, когда многое не получается. Пообещал сделать правильные выводы и идти вперёд.

Но никто не забыл слов тренера «Магнитки» в адрес наставника «Нефтехимика» Олега Леонтьева. Недавно по этому поводу высказался сам президент КХЛ. Алексей Морозов отметил, что такие слова не красят ни самого Андрея Разина, ни лигу в целом. «Волки» наказали «Металлург» и без каких-либо штрафов. Дважды кряду.

Вряд ли сможет набрать очки «Магнитка» и в предстоящей встрече с «Ак Барсом». Во-первых, казанцы будут выступать на домашней арене впервые в этом сезоне, во-вторых, очень симпатично смотрится первая тройка нападения, ну и в-третьих, встреча с «Авангардом», несмотря на счёт, была хорошей. На успех «барсов» можно поставить за 2.05.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.05.