Вот оно что! Ставки, которые заходят во всех матчах между ЦСКА и «Зенитом»

14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают петербуржцам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.42. Победа ЦСКА соразмерна с ничейным исходом и представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30.

Аналитики считают, что центральный матч 8-го тура РПЛ не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались четыре раза: дважды — в РПЛ, ещё два матча прошли в Кубке России. Два матча состоялись в Москве, два — в Санкт-Петербурге. Мы изучили эти встречи и нашли закономерности, которые могут помочь сделать правильный выбор.

«Низ», «низ» и ещё раз «низ»!

Четырежды играли ЦСКА и «Зенит» в прошлом сезоне и ни разу не вышли за пределы двух мячей. Все матчи оказались «низовыми». 1:1, 1:1, 1:0, 0:0 — вот такие были встречи. В межсезонье армейцев возглавил Марко Николич, его футбол точно не более открытый, чем в версии Владимира Федотова.

«Зенит» же порадовал болельщиков результативностью в первых турах, но после травмы Максима Глушенкова сбавил ход. Армейцы точно не побегут вперёд и наверняка предложат вязкую борьбу. ТМ 2.5 доступно за 1.70. Если бы вы начинали ставить с таким коэффициентом с 1000 рублей во всех матчах прошлого сезона на данный исход, получили бы 8352 рубля!

Кроме того, сразу бросается в глаза, что ЦСКА не проиграл ни разу в прошлом сезоне. А если копнуть ещё глубже, то можно увидеть, что армейцы не уступали сопернику уже шесть матчей подряд. Сейчас непроигрыш команды Николича идёт за вполне достойные 1.60. Неплохой вариант для ставки, пусть «Зенит» и фаворит матча. Но в играх с «Динамо» и «Спартаком» — соперниками, схожими по классу — команда Семака не была на голову выше.

«Зенит» не забьёт в первом тайме?

Ещё один вариант для ставки — «Зенит» не забьёт в первом тайме. В прошлом сезоне команда Сергея Семака смогла поразить ворота ЦСКА дважды. И оба раза это было сделано в самом конце матча — на 84-й и 88-й минуте. А вот у ЦСКА был один гол в первом тайме.

Отсюда можно сделать вывод, что ставка на то, что гости не смогут забить в первые 45 минут, безопасная. Коэффициент на такой исход — 1.74. Если вы хотите собрать экспресс, то можно рассмотреть ТМ 1.5 мяча в первом тайме за 1.35.

Не ждите ударов в створ!

Ещё одна интересная закономерность, которую удалось выявить — небольшое количество ударов в створ. 1:4, 1:1, 1:4, 0:2 — вот так попадали в ворота команды в прошлом сезоне. Как видите, суммарно не более пяти ударов в створ за матч. Здесь же букмекеры предлагают нам коэффициент 2.80 на ТМ 7.5 удара в створ. Как такое не забрать? Обязательно стоит проверить. Если бы вы ставили с таким коэффициентом, начиная с 1000 рублей в прошлом сезоне, сейчас бы располагали суммой в 61 465 рублей!

Можно пойти ещё дальше и сыграть тотал ударов в створ ЦСКА меньше 3.5 за 2.30. В прошлом сезоне армейцы ни разу не вышли за рамки одного удара, поэтому и здесь у нас есть неплохой запас по статистике.

Мы рассказали о пари, которые выиграли во всех матчах между ЦСКА и «Зенитом» в прошлом сезоне. Посмотрим, перенесутся ли закономерности на сезон нынешний. Помните, что ставки — это не заработок. Играйте в своё удовольствие!