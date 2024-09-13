«Спартак» — «Торпедо». Голдобина прорвало!

Нападающий сбросил груз с плеч. Автозаводцам тоже есть чем ответить ему.

Интересная встреча в регулярном чемпионате КХЛ ожидает болельщиков 14 сентября. «Спартак» будет принимать «Торпедо» на арене «Мегаспорт». Игра начнётся в 17:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 1.75. Шансы автозаводцев оценили в 4.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.45. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» (14.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Не влюбиться в игру «Спартака» в прошлом сезоне было просто невозможно. Настолько команда ярко заиграла в тот хоккей, которого так часто не хватает зрителю КХЛ. Первая тройка нападающих Голдобин, Порядин и Морозов творила настоящие чудеса на льду и поражала своей результативностью.

Руководству красно-белых удалось сохранить костяк, и мы вновь можем любоваться игрой лидеров «Спартака». Николай не быстро вошёл в сезон. Только в последней встрече с «Динамо» (4:2) Голдобин забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Даже сам нападающий признался, что почувствовал облегчение после гола. Это хороший знак.

Пока красно-белые проиграли только одну встречу. Да и ту как-то неожиданно – слабому «Сочи» (1:2 Б). А кроме московского «Динамо», победили ЦСКА (4:2) и минчан (5:2). Скорее всего, игру с южанами можно просто вычеркнуть. Возможно, это был какой-то недонастрой. Дальше подопечные Жамнова не должны допускать подобного.

«Торпедо» станет серьёзным испытанием для «Спартака». Автозаводцы тоже предпочитают радовать публику результативным хоккеем. В составе хватает молодых и прогрессирующих, а главное – смелых хоккеистов. А летом прибавилось опытных. Из «Ак Барса» в команду Игоря Ларионова перешли Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Войнов и Евгений Свечников.

Несмотря на это, сезон нижегородцы начали с раскачки, проиграв первые два матча – «Северстали» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3 Б). После этого, видимо, все новички окончательно притёрлись и заиграли с новой силой. Сначала «Торпедо» обыграло «Автомобилист» (3:1), а в последней встрече был побеждён ЦСКА (4:3 ОТ).

К третьему периоду подопечные Игоря Ларионова уступали 1:3 армейцам, и казалось, что шансов отыграться нет. Но в заключительном отрезке автозаводцы полностью перехватили инициативу, забросили две шайбы, а в овертайме Артамонов отметился победным голом.

В принципе, хоккей, который сегодня показывают армейцы, очень результативный, более открытый. Поэтому «Торпедо» смогло под него подстроиться. Со «Спартаком» они одного поля ягоды. Скорее всего, нас ожидает очередной результативный матч. Лучшим вариантом для ставки будет тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.05.