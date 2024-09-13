«Реал Сосьедад» — «Реал». Мбаппе только разогрелся

14 сентября в матче 5-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на стадионе «Реале Арена» будет принимать мадридский «Реал». Начало встречи – в 22:00 мск. Прервётся ли беспроигрышная серия «сливочных»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «сливочных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.72. Шансы бело-голубых оценили в 5.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» (14.09.2024)

Этот сезон для «Реала Сосьедад» начался совсем неудачно. Всего одна победа в трёх матчах. Да и та была одержана над «Эспаньолом» скромно – 1:0. Такефуса Кубо забил единственный мяч на 80-й минуте.

После этого успеха подопечные Иманола Альгуасиля уступили «Алавесу» (1:2) и сыграли вничью с «Хетафе» (0:0). Слабое место бело-голубых – это атака. Часто безыдейная и скучная. Будет ещё хуже, потому что повреждение получил Микель Оярсабаль во время встречи в Лиге наций. Сказывается и отсутствие Брайса Мендеса с Арсеном Захаряном.

Поэтому у мадридского «Реала» вряд ли будут проблемы в защите. Скорее всего, бо́льшую часть матча «сливочные» смогут проводить в нападении. Пока «галактикос» не дают того результата, которого от них ожидали. Они занимают второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Причиной тому стали две ничьих – в матчах с «Мальоркой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (1:1). В двух других встречах подопечные Анчелотти обыграли «Вальядолид» (3:0) и «Бетис» (2:0). Причиной успеха в игре с «белыми» стал Килиан Мбаппе. Он оформил дубль. Наконец-то француза прорвало. Остаётся надеяться, что это только начало.

У «сливочных» тоже есть травмы, которые затрудняют игру. Например, отсутствие Джуда Беллингема – это большая потеря. Но, к счастью, англичанин восстановился и вполне может попасть в заявку на ближайшую встречу. Впрочем, как и Орельен Тчуамени. Он тоже вернулся к тренировкам. Однако будет ли Анчелотти рисковать?

Для победы над «Реалом Сосьедад» должно быть достаточно усилий в атаке Мбаппе, Родриго и Винисиуса Жуниора. Предлагаем ставку на победу «сливочных» за 1.72. Возможно, Килиан вновь забьёт. Он почувствовал, каково быть организатором побед «Реала».

Ставка: победа «Реала» за 1.72.