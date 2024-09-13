«ПСЖ» — «Брест». Дебюту Матвея Сафонова быть?

Доннарумма стал отцом и рискует пропустить игру. Время для российского голкипера. Тем более матч подходящий.

14 сентября в матче 4-го тура Лиги 1 «ПСЖ» будет принимать «Брест» на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи – в 22:00 мск. Неужели у Матвея Сафонова появится шанс дебютировать за парижан?

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Брест» 14 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами парижан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.30. Шансы «пиратов» оценили в 10.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» (14.09.2024)

Как же ошибались эксперты, когда пророчили «ПСЖ» проблемы из-за ухода Мбаппе в «Реал». На деле же оказалось, что без звёздного нападающего команда легко стартовала с трёх побед. Но, видимо, от Килиана никуда не сбежать.

Ранее нападающий потребовал от «ПСЖ» выплатить ему заработную плату и бонусы за апрель, май и июнь 2024 года на сумму € 55 млн. Руководство красно-синих отказывается выплачивать Мбаппе эти деньги. Пока не совсем понятно, чем закончится эта история. Возможно, даже последуют какие-то санкции по отношению к клубу.

В чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике разгромили «Гавр» (4:1), крупно обыграли «Монпелье» (6:0) и одержали победу над «Лиллем» (3:1). Брэдли Баркола в этих встречах забил четыре мяча. По составу парижане остаются сильнейшими. Талантливая молодёжь отлично делает свою работу.

А теперь шанс дебютировать в официальной встрече может получить Матвей Сафонов. Джанлуиджи Доннарумма пропустил тренировку. У итальянского голкипера родился ребёнок. С большой доли вероятности он не сыграет с «Брестом». Соперник непростой, и российскому вратарю будет сложно, но это его возможность проявить себя.

«Пираты» начали сезон с разгромного поражения от «Марселя» — 1:5. Не успели они от него оправиться, как вновь уступили – «Лансу» (0:2). Благо получилось оторваться на «Сент-Этьене» — 4:0. Но рассматривать всерьёз этот результат не следует. «Зелёные» проиграли все три матча с общим счётом 0:7.

«Брест» ещё и будет выступать в Лиге чемпионов. Где команда подобного уровня собирается черпать силы на такой плотный график? То, что встреча с «ПСЖ» будет для неё выматывающей, даже не обсуждается.

Парижане обыгрывали «пиратов» в 9 из 10 последних очных матчей. Один завершился вничью – 2:2. В четырёх прошлых личных встречах «Брест» забивал как минимум гол. Поэтому в случае дебюта Матвея Сафонова ему нужно быть готовым к этому. Наша ставка будет на победу «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.