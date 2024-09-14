Алекса Грассо — Валентина Шевченко. Судьи не помешают Пуле достичь цели

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. В соглавном поединке за титул в наилегчайшем весе сразятся мексиканка Алекса Грассо и бывшая чемпионка Валентина Шевченко. Третий бой между этими бойцами. Выиграет ли Валентина на этот раз?

Во сколько начало боя Грассо — Шевченко

Бой между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко начнётся ориентировочно в 4:30 мск.

Где смотреть бой Грассо — Шевченко

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 306, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Грассо — Шевченко, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.82 на Грассо, а на победу Валентины Шевченко дают 2.03. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 2.38, а полный бой идёт за 1.54. На нокаут предлагают коэффициент 5.30, болевой или удушающий оценили в 3.50.

Шевченко испортит День независимости Мексики?

Валентина Шевченко — настоящая легенда женского UFC, но в последнее время дела у Пули идут не лучшим образом. И всему виной как раз Алекса Грассо. В первом бою между этими спортсменками мексиканка выдержала натиск Валентины, а затем подловила соперницу на удушающий приём в четвёртом раунде. Кстати, к тому моменту по очкам Алекса уступала.

Реванш и вовсе омрачил скандал. Шевченко в какой-то момент оказалась в нокдауне, но в остальном была лучше и должна была побеждать по очкам. Но один из судей выставил за последний раунд 10-8 в пользу Грассо, и бой завершился ничьей. Какая-то заколдованная мексиканка!

Конечно, это не могло не разозлить Валентину. Тем более что спортивный путь Пули уже на излёте. Но Валентина не выходила в октагон год, времени полноценно восстановиться, залечить болячки и качественно подготовиться к третьей части противостояния было более чем достаточно.

Но не будем недооценивать мексиканку. Оба раза она не уступила Валентине в стойке и показала, что готова терпеть и пользоваться малейшими оплошностями соперницы. В этот раз бой будет проходить по схожему сценарию.

Алекса моложе и вполне может перестрелять соперницу в стойке. В борьбе Грассо тоже неплоха, но здесь у Шевченко должно быть преимущество. Ну и россыпь киков, которая позволила пять лет доминировать в UFC, тоже никуда не делась.

Бой непредсказуем, букмекеры фаворита выделить не могут. Если же говорить о конспирологических теориях, то здесь можно привести по одному аргументу за каждую из девушек. В пользу Грассо говорит тот факт, что весь турнир UFC 306 приурочен ко Дню независимости Мексики. Защитить титул с таким поводом — что может быть лучше?

Но победа Шевченко тоже может раскрутить шикарную бизнес-историю! Если Пуля выиграет, то у неё и у Грассо будет по одной победе и ещё одна ничья. Какой соблазн закрыть противостояние четвёртым боем!

В плане ставок мы склоняемся к победе Шевченко. Она допустила досадную ошибку в первом бое, который должна была доводить до победы. Судьи не дали ей победить во втором поединке. Это слишком серьёзные удары по самолюбию. А ещё это шанс закрыть рты тем, кто говорит, что Пуля уже на излёте. Так что ставим на победу Шевченко.

Ставка: победа Шевченко за 2.03.