Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили. 11-я победа грузинской Машины подряд

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоится турнир UFC 306. Главным его событием станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили.

Два бойца, исповедующие разные стили, должны устроить шоу!

Во сколько начало боя О'Мэлли — Двалишвили

Бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили начнётся ориентировочно в 5:00 мск.

Где смотреть бой О'Мэлли — Двалишвили

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 306, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя О'Мэлли — Двалишвили, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.80 на О'Мэлли, а на победу Мераба дают 2.06. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.75, а полный бой идёт за 2.01. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.24, болевой или удушающий оценили в 6.80.

Двалишвили учтёт ошибки друга?

Шон О'Мэлли — настоящая мечта для любой организации. Яркая внешность, активность в медиа, ну и бойцовские навыки что надо! Ну и сказать, что его тащат в чемпионы, точно нельзя. Да, была спорная победа над Петром Яном, но следом Шон уверенно разобрался с Алджамейном Стерлингом, забрав титул. Первая защита тоже была удачной — уверенная победа по очкам над Марлоном Верой, которому, кстати, О'Мэлли проигрывал.

Козырей у Шона предостаточно — блестящая работа в стойке, чувство дистанции, тайминг. О'Мэлли здорово работает ногами и хорошо защищается от борьбы, что особенно важно в преддверии поединка с Двалишвили.

Мераб сейчас на пике. У него 10 побед подряд, он не проигрывал больше шести лет! В последнем своём бою Двалишвили разобрался с экс-чемпионом Генри Сехудо. Его фишка — сочетание кардио и борьбы, он просто изматывает своих соперников. Весь бой Мераб будет прессовать своего соперника, за пять раундов он может попытаться провести тейкдаун до 50 раз.

Вот такие непохожие бойцы сразятся за титул. Интересно, что в своё время Двалишвили помогал Стерлингу готовиться к бою с О'Мэлли. Теперь он наверняка учтёт его ошибки.

Поединок станет серьёзной проверкой для Шона О'Мэлли. Чем дольше будет длиться бой, тем более изматывающими будут атаки Двалишвили. При этом стоит отметить, что навыки защиты от борьбы и антропометрия очень помогут Шону. Но и у Мераба в активе есть несколько побед над классными ударниками.

Так что поединок максимально непредсказуем — даже букмекеры выставили очень близкие коэффициенты. Есть небольшой перекос в сторону действующего чемпиона, но это объяснимо: Шон — огромный медийный актив для UFC, поэтому при равной борьбе судьи вполне могут отдать победу ему.

Но всё же поверим в победу Двалишвили. Уж очень здорово выглядел Мераб в своих последних боях. Да и с таким борцом О'Мэлли в своей карьере ещё не встречался. Ну и в нокауте Двалишвили в своей карьере не был никогда. А время будет работать на него. Рекомендуем ставку на победу грузинской Машины.

Ставка: победа Двалишвили за 2.06.