Сауль Альварес — Эдгар Берланга. Очередной лёгкий успех Канело

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса. В его главном поединке Сауль Альварес будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе в бою с Эдгаром Берлангой. Американец получил шанс выйти против Канело и уже много наговорил. Какой будет месть мексиканца?

Дата и время боя Альварес — Берланга

Поединок между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой начнётся около 6:00 мск 15 сентября.

Где смотреть бой Альварес — Берланга

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бой покажут на платформе DAZN.

Коэффициенты букмекеров на бой Альварес — Берланга

Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом. Сделать ставку на его победу можно за мизерный коэффициент 1.06, а на его соперника дают котировку 9.75. На ничью можно поставить за 28.0.

Полный бой идёт за 3.05, а досрочное завершение поединка оценили в 1.35. На то, что бой завершится нокаутом, дают коэффициент 1.45.

Канело продолжает побеждать

После всего лишь второго поражения в своей карьере от Дмитрия Бивола Сауль Альварес продолжает побеждать. Да и стоит напомнить, что бой с Биволом — это поединок не в своём весе для Канело. А вот в своей категории он разделывается с соперниками легко и уверенно. После Бивола Альварес победил Геннадия Головкина, Джона Райдера, Джермелла Чарло и Хайме Мунгию. Все эти бои Сауль выиграл решениями.

Теперь ему предстоит бой против Эдгара Берланги — в общем-то, ничем не выделяющегося бойца, обладающего хорошей любительской школой и рекордом без поражений. 22 победы, из которых 17 нокаутом, — хорошие цифры, но уровень оппозиции, конечно, совсем не впечатляет.

Интересно, что Берланга позволил себе ввязаться в трэш-ток перед этим поединком. В частности, он заявил, что Канело дрался против откровенных «мешков» в Мексике. Ну а напоследок пообещал нокаутировать Альвареса в шестом раунде.

Заявления смелые, а скорее, даже безрассудные, потому что они разозлили Альвареса. Если до этого Канело воспринимал Берлангу как просто ещё одного соперника, то теперь им движет желание наказать зарвавшегося Берлангу. И можно быть уверенным — ему удастся сделать это.

На что может рассчитывать Берланга в этом бою? На лаки-панч как на соломинку для утопающего. Ну правда, что в технике, что в тактике он гораздо слабее Сауля. Можно пробовать работать в давление, можно закрыться и попытаться вести бой вторым номером — исход будет один и тот же. Главный вопрос — сколько получится продержаться у Берланги.

Да, конечно, Сауль уже не тот, что раньше, цифры активности в ринге фиксируют падение показателей. Но вместе с тем Канело стал рациональнее. Он уже не выходит из себя, не пышет яростью, а просто делает ровно столько, сколько нужно для победы. Будет ли Альварес активничать в связи с заявлениями соперника? Разве что чуть-чуть.

На что ставить в этом бою? На нокаут от Альвареса, но коэффициент на этот исход небольшой, всего 1.48. Если же рисковать, то стоит сделать ставку на победу мексиканца в 7–8-м раунде за 5.80. Высокий и оправданный для ставки коэффициент! Канело будет играть с Берлангой как кошка с мышкой, заставит соперника загнанно дышать, а уже во второй половине боя спокойно добьёт. Буднично и уверенно.

Ставка: победа Альвареса в 7–8-м раунде за 5.80.