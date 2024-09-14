Экспресс с коэффициентом 7.4: возвращение Головина, удача Гарри Кейна

«Монако» и «Баварии» в эту субботу повезло с соперниками.

Выходные подарят нам много классных футбольных событий. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.40.

Прогноз на матч «Хольштайн» — «Бавария»

Выбравшийся из Второй Бундеслиги «Хольштайн» пока не познал вкуса побед. В матче 1-го тура «аисты» проиграли «Хоффенхайму» (2:3). Хотя смотрелись симпатично. Даже забили в меньшинстве. В минувшей встрече клуб уступил «Вольфсбургу» (0:2). Вновь был вполне конкурентоспособен, но не везло с реализацией моментов.

«Бавария» стартовала с двух побед. Ну а чего ещё можно ожидать от команды с чемпионскими амбициями. Подопечные Венсана Компани сначала обыграли «Вольфсбург» (3:2), а затем победили «Фрайбург» (2:0). Последняя игра оставила после себя плохие впечатления. Тренер остался недоволен реализацией и количеством созданных моментов.

Значит, нужно что-то менять в лучшую сторону. Поставим на победу «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00. Ничто не должно помешать Гарри Кейну и его одноклубникам устроить разгром новичка, ну или хотя бы выиграть результативно.

Прогноз на матч «Осер» — «Монако»

После Лиги 2 в элитном чемпионате Франции «Осеру» приходится нелегко. «Бургундцы» стартовали с удивительной победы над «Ниццей» (2:1), но затем последовали два поражения – от «Нанта» (0:2) и «Гавра» (1:3).

«Монако» не сбавляет темпов. Команда попытается и в этом сезоне навязать конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за медали. В прошлом сезоне вышло неудачно. Монегаски отстали от парижан на девять очков. Начался чемпионат Франции для подопечных Ади Хюттера с двух побед – над «Сент-Этьеном» (1:0) и «Лионом» (2:0). Но последняя встреча закончилась вничью – с «Лансом» (1:1).

Александр Головин полностью восстановился от травмы и уже выходил на замену в прошлой игре. Возможно, Ади Хюттер уже может без риска вернуть россиянина в основной состав. Тогда результаты станут ещё лучше. Мы предлагаем ставку на победу «Монако» за 1.85. Нет ничего сложного в том, чтобы обыграть «Осер».

Прогноз на матч «Борнмут» — «Челси»

Энцо Мареска сконцентрирован на своей работе в «Челси». Казалось, что в этом сезоне у «синих» не будет глобальных проблем. Однако лондонцы продолжают оставаться нестабильными. «Аристократы» разгромили «Вулверхэмптон» (6:2), а затем уступили «Серветту» (1:2) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Борнмут» сотворил невероятное в последнем матче. Проигрывая «Эвертону» 0:2 после 87-й минуты, «вишни» забили три мяча подряд и вырвали волевую победу. Поэтому «Челси» нужно напрячься и ни в коем случае не допускать расслабленности.

Мы рекомендуем поставить, что «синие» не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.00. Нестабильность команды Энцо Марески пугает, но пора бы уже собраться. Классный состав, хорошо проведённая работа летом и преимущество в очных встречах – всё это на стороне «аристократов».

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Баварии» над «Хольштайном» и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: победа «Монако» над «Осером» за 1.85.

Ставка 3: «Челси» не проиграет «Борнмуту» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.85 Х 2.00 = 7.40.