«Динамо» М — «Ахмат». Сергей Ташуев начнёт миссию по спасению

15 сентября в матче 8-го тура РПЛ московское «Динамо» на «ВТБ Арене» будет принимать «Ахмат». Начало встречи – в 14:15 мск. Смогут ли грозненцы одержать первую победу в сезоне?

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Ахмат» 15 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.52. Шансы грозненцев оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (15.09.2024)

Игра московского «Динамо» в этом сезоне вызывает смешанные эмоции. Подопечные Марцела Лички уверенно разбираются с командами, которые заранее идут аутсайдерами. А вот матчи с равными соперниками не клеются.

Бело-голубые уступили «Спартаку» (0:3) в Кубке России, «Зениту» (0:1) и «Краснодару» (0:1) в РПЛ. Разве что во 2-м туре «Динамо» обыграло «Локомотив» (3:1). В последней встрече подопечные Лички чудом сыграли вничью с «Оренбургом». В ворота «горожан» было назначено два пенальти. Один из них не реализовал Константин Тюкавин, но Перес доделал его работу, забив автогол.

Второй мяч бело-голубые забили с 11-метрового. На этот раз новичок Эль-Мехди Маухуб реализовал попытку. И можно было даже удержать победный счёт 2:1, но оренбуржцы сравняли в добавленное к основному время. Марцел Личка негодовал и устроил разнос после игры. Он сказал, что вообще не видел «Динамо» на поле в первом тайме.

У «Ахмата» дела намного хуже. Магомед Адиев был тепло принят командой. От него ждали новых свершений, хороших результатов и прогресса. На деле у бывшего наставника сборной Казахстана ничего не вышло. Он с треском провалился, а грозненский клуб по-прежнему не набрал даже одного очка.

Семь официальных матчей во всех турнирах длится безвыигрышная серия «зелёных». Чтобы спасти ситуацию, пока не стало совсем поздно, руководство расторгло контракт с Адиевым, вернув Сергея Ташуева. Почти ровно год назад специалист уже работал с «Ахматом». Интересно, что в прошлом сезоне его уволили из грозненского клуба за провальный старт. Как и Адиева.

И вот интересная ситуация. Марцел Личка будет мотивировать футболистов на победу из-за невнятной последней игры с «Оренбургом». Он наверняка сказал в раздевалке немало слов, которые пробудят москвичей. И Сергей Ташуев будет крайне мотивирован начать свою работу с победы. Поражений и ничьих у «Ахмата» и так многовато.

Всё это может привести к тому, что, не желая проигрывать, соперники выдадут равный и временами скучный футбол. Мы рекомендуем ставку на тотал меньше 3 мячей за 1.87. В последних 10 очных встречах команды не преодолевали этот порог.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.87.