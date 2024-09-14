«Акрон» — «Химки». Дзюба против бывших игроков «Спартака». Шоу гарантировано!

Ещё недавно никто и подумать не мог, что встреча между «Акроном» и «Химками», которая пройдёт 15 сентября на «Солидарность Арене», вызовет такой большой интерес. Так в чём же дело?

Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — «Химки» 15 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами тольяттинцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.40. Шансы химчан оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.65.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Акрон» — «Химки» (15.09.2024)

Самые интересные трансферные события в РПЛ подтянулись к закрытию окна. Артём Дзюба стал футболистом «Акрона» и успел записать видео, на котором пригласил болельщиков прийти на стадион и поболеть за команду в матче с принципиальным соперником. Самый медийный футболист России провёл первую тренировку.

Эдуард Мор считает, что Дзюба может дебютировать в игре с «Химками». Скорее всего, так и будет, однако вопрос в том, сколько времени ему отведёт на поле главный тренер. Все по-разному относятся к Артёму, но в такой команде он быстро станет лидером и лучшим бомбардиром клуба. Плюс поможет его опыт.

Пока «Акрон» находится в нижней части турнирной таблицы, одержав единственную победу над «Факелом» (2:0). Но характер у тольяттинцев точно имеется. Вспомнить хотя бы недавнюю игру в Кубке России с «Зенитом», которую они выиграли по пенальти – 1:1 (5:4 пен.).

Ну и «Химки» разожгли интерес к предстоящей встрече. Да и в целом к себе. Они заключили контракт с ещё одним ветераном – Георгием Джикией. Ему должно быть комфортно в новой команде. В её составе уже играют Резиуан Мирзов, Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков. Как многие знают, трое из них тоже выступали за «Спартак».

Дела у химчан ненамного лучше, чем у «Акрона». Они опережают его всего на одно очко. Единственную победу в РПЛ красно-чёрные одержали над «Рубином» (3:2). А с учётом Кубка России они не могут выиграть на протяжении шести встреч. Четыре игры завершились поражениями – от «Пари НН» (0:1) и ЦСКА (0:2) в первенстве, а в Кубке – от «Ростова» (1:3) и «Локомотива» (0:4).

Пока непонятно, зачем Франку Артиге столько футболистов. Да ещё и с известными именами. Сможет ли он ими правильно воспользоваться? Потенциал у «Химок» хороший. Если в предстоящей встрече ещё и Артём Дзюба выйдет в стартовом составе, нас ожидает грандиозное шоу. Поэтому поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.82. Однозначно скучно не будет.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.