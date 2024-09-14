«Динамо» Мх — «Спартак». Барко и Угальде возьмут реванш

15 сентября в матче 8-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» будет играть со «Спартаком» на стадионе «Анжи-Арена». Начало встречи – в 19:00 мск. Смогут ли красно-белые продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате России?

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Мх — «Спартак» 15 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.65. Шансы махачкалинцев оценили в 6.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.25.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» Мх — «Спартак» (15.09.2024)

Подопечные Хасанби Биджиева приятно удивляют. Это первый сезон в РПЛ в истории махачкалинского «Динамо». Несмотря на это, нет никакого страха, робости или неуверенности. Конечно, получается далеко не всё. Однако кое-какой прогресс всё же имеется.

В двух из трёх последних встреч чемпионата России «Динамо» одержало победы. Оно обыграло «Ахмат» (1:0) и «Крылья Советов» (1:0). Уступило «Рубину» (0:2). Между тем махачкалинцы выиграли у «Спартака» в Кубке России – 1:0. Это стало полной неожиданностью. Красно-белые предприняли немало попыток сравнять счёт, но ничего не получалось.

У Хасанби Биджиева нет дорогостоящих футболистов или хотя бы ветеранов. За счёт желания и самоотдачи у его подопечных получается добывать результат. Это может сыграть ключевую роль в сохранении прописки в РПЛ на следующий сезон. Большего от махачкалинского «Динамо» и не требуется. Возможно, заиграет Гамид Агаларов. Единственный мяч в ворота «Спартака» он забил с пенальти. Тренер надеется на него.

«Спартаку» не придётся ждать долго до возможности взять реванш. На этот раз красно-белые будут хорошо подготовлены к встрече с махачкалинцами. Причём как психологически, так и физически. В РПЛ беспроигрышная серия подопечных Деяна Станковича насчитывает шесть матчей.

За это время они победили «Химки» (3:1), «Крылья Советов» (3:0), «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0). Вничью сыграли с «Ахматом» (0:0) и «Зенитом» (0:0). Обратите внимание, что на этом отрезке «Спартак» пропустил всего один мяч. Станкович умеет правильно настраивать футболистов.

Тео Бонгонда стал лучшим среди игроков РПЛ по количеству удачных обводок в финальной трети поля в семи стартовых турах нынешнего чемпионата. Эсекьель Барко в шести играх чемпионата России забил три мяча и сделал столько же результативных передач. Многие уже видят в нём будущего лидера красно-белых. Впечатляет игра Манфреда Угальде. В первенстве он стал автором четырёх голов.

«Спартак» очень хорошо усилил состав в межсезонье. Да, пришлось отказаться от Соболева, но это совсем другая история. Деян Станкович строит другую команду, способную создать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Считаем, что реванш состоится и красно-белые одержат победу. Возможно, что сухую и с комфортным преимуществом. Рекомендуем ставку на победу «Спартака» с форой (-1) за 2.25.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.25.