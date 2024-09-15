«Атлетико» — «Валенсия». Мамардашвили мыслями в АПЛ, а Сёрлот затмит Альвареса

Сентябрьская международная пауза позади, возвращаемся к клубным делам. 15 сентября на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде состоится матч 5-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Валенсия». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Атлетико» — «Валенсия» 15 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу мадридского «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.37, что переваливает за 70% вероятности. Победа «Валенсии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00 — всего 10% вероятности. В ничейный исход верят больше, но коэффициент всё равно высокий — 5.00.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности предстоящего матча Примеры. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.28. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу мадридского клуба.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Валенсия» (15.09.2024)

Мини-сага с переходом Хулиана Альвареса в мадридский «Атлетико» завершилась. Экс-форвард «Манчестер Сити» благополучно дебютировал за новый клуб и уже стабильно появляется в составе. Однако процесс адаптации, как видно, не завершён. Аргентинец пока не показывает того, ради чего приобретался.

Вы только посмотрите, кто на этом фоне делает результат! Александр Сёрлот, задвинутый на лавку, принёс как минимум четыре очка столичной команде до сентябрьской паузы. В 1-м туре забил последний гол «Вильярреалу» (2:2), а в 4-м туре с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) сделал голевую передачу на партнёра на 90+2-й минуте.

В целом подопечные Диего Симеоне выглядят неплохо. После двух пропущенных мячей в 1-м туре докрутили оборону, а потому теперь не пропускают. 3:0 с «Жироной», 0:0 с «Эспаньолом» и 1:0 с «Атлетиком» из Бильбао — тому подтверждение. Стабильный набор очков позволяет находиться в группе тех, кто преследует лидирующую «Барселону».

На носу у «матрасников» первый матч в Лиге чемпионов нового формата, так что к предстоящей игре они наверняка подойдут со смешанными мыслями. Однако помешать выиграть данный факт не должен. Дело в том, что «Валенсия» плохо стартовала. Лишь в прошлом туре удалось зацепиться за очки — 1:1 с «Вильярреалом».

В первых же трёх турах «летучие мыши» потерпели три поражения с общим счётом 2:6. Голкипер Георгий Мамардашвили, видимо, мыслями уже в «Ливерпуле», хотя играть ещё целый сезон. А с нападением тоже туго. Особенно в гостях, где за два выезда в нынешнем сезоне получилось забить лишь гол «Сельте» (1:3).

Сколько гости пропустят в предстоящем матче — вопрос открытый. Однако поразить ворота «Атлетико» будет очень тяжело. Особенно с учётом того, что в двух последних встречах в Мадриде футболисты «Валенсии» не забивали. Рискнём и проверим победу мадридского клуба всухую. Коэффициент в районе 2.00. Альтернатива — Ф1(-1).

Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 2.06.